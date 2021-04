JENELLE Evans en a ouvert une froide pendant le travail mardi, malgré une dépendance dans le passé.

le Maman ado La star a précédemment admis être «accro à l’héroïne» et a même été arrêtée pour possession de drogue.

Jenelle, 29 ans, a partagé un cliché de son poste de travail mardi, alors qu’elle éditait sa nouvelle série de podcasts.

Les fans ont rapidement remarqué une bière Corona dans le coin de la photo, et beaucoup ont pris à Reddit pour attirer l’attention sur la situation.

Beaucoup se souvenaient de la personnalité de la télévision difficultés liées à la toxicomanie dans le passé et étaient curieux de savoir pourquoi la mère de trois enfants buvait à midi.

«Accro à ne pas être sobre», a écrit l’un d’eux de manière spéculative, tandis qu’un second a convenu: «Surpris qu’elle laisserait ça sortir lol.»

« C’est tellement grincheux pour elle », a claqué un autre, ajoutant: « Honnêtement, je me demande combien elle boit par jour, si elle se sent gonflée et dégoûtante, si elle est habituée à se sentir gonflée et dégoûtante.

« Tant de questions. Est-ce qu’elle s’évanouit à 23 heures et se réveille avec ce que j’ai fait? » ils ont demandé.

Un autre a mentionné le mari de Jenelle David Eason perpétuant la boisson, en commentant: « C’est de l’eau de fantaisie, c’était l’excuse qu’elle et David utilisaient une fois. »

Le parent controversé avait précédemment avoué être «accro» à l’héroïne et se rappelait «avoir tiré quatre ou cinq fois par jour».

En 2010 et 2011, la star de MTV a été arrêtée pour plusieurs chefs d’accusation, notamment la possession de drogue, la possession d’accessoires de drogue et l’agression pour sa participation à une bagarre.

Jenelle a dit E! Nouvelles qu’elle «a failli mourir» d’une overdose d’opioïdes, expliquant: «Je pense que mon point faible était lié à mon problème de drogue et à tout le problème de l’héroïne.

«J’ai failli faire une overdose et je suis mort. J’essayais de fuir mes problèmes et j’ai presque fait une overdose.

Les problèmes de drogue de l’ancienne Teen Mom ont été régulièrement documentés dans l’émission, y compris lorsqu’elle a été testée positive à la marijuana à l’hôpital après avoir donné naissance à sa fille Ensley en 2017.

Les services de protection de l’enfance ont effectué des contrôles réguliers sur le nouveau-né après l’incident, bien que Jenelle ait affirmé qu’elle fumait parce qu’elle «avait de très graves spasmes œsophagiens» et qu’elle «vomissait toutes les cinq minutes» et «ne pouvait pas manger».

La star de télé-réalité a été renvoyée de MTV en 2019 après que son mari ait tiré et tué leur bouledogue français familial, Nugget.

Depuis, elle a du mal à trouver un nouveau cheminement de carrière, comme elle l’était récemment tiré d’une nouvelle opportunité de podcast.

Bien qu’elle ait perdu son poste, Jenelle a décidé de lancer sa propre entreprise individuelle appelée Le podcast Jenelle Evans.

Elle a récemment dit aux fans que le projet «allait bientôt arriver» et qu’elle était «tellement excitée» de se lancer.

Ses adeptes n’étaient pas si enthousiastes, cependant, et certains se sont tournés vers Reddit pour critiquer la mère pour n’avoir «aucune compétence».

«Elle n’a pas de travail et reste toute la journée sur ses terres marécageuses. Je me demande de quoi elle va parler », a critiqué l’un d’eux.

«Qui diable demande ça», a demandé un autre tandis qu’un troisième trollait: «J’ai hâte de voir comment ça se passe.





«Elle ne pourra pas réserver d’invités, elle n’a aucune compétence formelle ni aucune formation à partager, et elle n’est divertissante que lorsque nous nous moquons d’elle.

«Je lui donne 4 épisodes. J’espère qu’elle est au moins assez intelligente pour ne jamais mettre David au micro. »