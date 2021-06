Les fans de Teen Mom appellent Jenelle Evans pour avoir mal orthographié « étagère » et « toilettes » dans une publication Instagram sur les boiseries de son mari David

La star de TEEN Mom, Jenelle Evans, a été sauvagement critiquée sur Reddit pour son orthographe sur Instagram après que son mari a été qualifié de » raciste » pour son accent asiatique » moqueur « .

La femme de 29 ans a fait les erreurs sur son compte Instagram officiel lors de la promotion des boiseries de son mari David.

8 Jenelle Evans a été pénalisée par les fans pour ses fautes d’orthographe de toilettes et étagère Crédit : Reddit

Sur son histoire, elle a partagé une capture du travail de son mari et a écrit dessus: « À vendre – Porte-papier de toilette rustique avec étagère Swipe Up », suivi de l’emoji amoureux.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les utilisateurs de Reddit partagent le plus et visent la star de la télé-réalité pour son orthographe.

Un utilisateur a écrit : « Les toilettes sont également mal orthographiées. Aucun d’entre eux n’a de correcteur orthographique ? »

8 Les utilisateurs de Reddit ont déchiré l’orthographe de la star Crédit : Reddit

8 Un autre utilisateur a visé le travail de son mari Crédit : Reddit

8 De nombreux utilisateurs ont également aimé les commentaires Crédit : Reddit

8 Un utilisateur a déclaré qu’il ne pouvait pas prendre l’entreprise au sérieux en raison des erreurs Crédit : Reddit

Un autre a écrit : « Si c’était au pluriel, ce serait des étagères. Mais en tant qu’élément singulier, c’est une étagère !! Chose moche aussi.

« Etagère. Etagères. Elle a divisé la différence, je suppose », a déclaré l’un d’eux.

Un quatrième a commenté : « Alors, où met-on cette étagère tp ? Elle a l’air bien trop lourde pour être accrochée au mur. Laide et peu pratique.

« Je ne peux pas prendre une entreprise au sérieux lorsque son site contient des fautes d’orthographe et de grammaire. Vérifiez l’orthographe et relisez, idiot ».

8 La star de télé-réalité est devenue célèbre après être apparue dans Teen Mom Crédit : PragerU

8 Son mari s’est récemment fait arnaquer, un « raciste » lui a demandé de « se moquer » de l’accent asiatique Crédit : eaondavid88/Instagram

8 La mère de trois enfants est désormais influenceuse sur Instagram Crédit : Jenelle Evans/Instagram

Cela vient après que son mari David ait reçu un contrecoup après qu’il se soit » moqué » d’un accent asiatique dans une vidéo choquante.

Dans une récente vidéo Instagram Live, le joueur de 32 ans a répondu aux questions des fans alors qu’il montrait un porte-papier hygiénique qu’il avait fabriqué.

Il a ensuite déclaré avec un accent asiatique: « Hé, 100 $. Vous vous essuyez les fesses avec ce porte-papier à fesses très spécial pour 100 $.

« D’accord, très spécial. Tu dois avoir beaucoup d’argent. »

Encore une fois, les téléspectateurs se sont tournés vers Reddit pour exprimer leur frustration en qualifiant la star de « raciste ».

Une personne a écrit : « Comment était-ce plus grossier et plus raciste que je ne l’imaginais ?

Un autre a ajouté: « Quelle merde raciste. C’est plus que embarrassant. »