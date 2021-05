Les fans de Teen Mom 2 sous le choc alors que les stars semblent méconnaissables sur la photo de retour de la réunion de 2011

Les fans de TEEN Mom 2 ont été choqués de voir à quel point le casting était différent sur une photo de retour de la réunion de 2011.

Kailyn Lowry, Léa Messer, Jenelle Evans et Chelsea Houska semblaient méconnaissables alors qu’ils tenaient leurs premiers-nés sur une photo rayonnante.

Les téléspectateurs de MTV se sont effondrés après une Maman ado compte fan a posté le cliché sur Instagram.

L’un d’eux a écrit: « Boy comment ils ont grandi et changé! » tandis qu’un autre était d’accord: «Tous les bébés. Ils ont tellement grandi!

Un troisième a pensé que les filles avaient un éclat distinctif au cours de la dernière décennie, en publiant: «Les cheveux, les tenues, les sacs, les terribles bronzages lol ces filles ont parcouru un long chemin.»

Depuis que la photo a été prise, il y a eu un bouleversement majeur dans le casting.

Le casting a beaucoup changé depuis lors[/caption]

Jenelle a été congédié de Adolescent maman 2 en 2019, après que son mari, David Eason, ait abattu et tué son bouledogue français.

Elle a été remplacée par Jade Cline, 24 ans, mère de sa fille Kloie, âgée de trois ans.

Chelsea, quant à lui, a annoncé en novembre que elle quittait MTV après 10 ans sur le spectacle et a été remplacé par Ashley Jones.

La distribution actuelle a filmé les retrouvailles cette semaine, bien que Leah fait craindre que Teen Mom touche à sa fin après avoir partagé un message émotionnel.

Jenelle a été renvoyée de Teen Mom 2 en 2019[/caption]

C’est venu après que son mari David a tiré et tué son chien[/caption]

Chelsea, quant à lui, a quitté en novembre après 10 ans dans l’émission[/caption]

Le joueur de 29 ans a posé avec Kailyn pour une jolie photo lors de la réunion.

Elle l’a légendé: «Douze ans et tout un voyage. Que pourrions-nous faire le prochain @kaillowry?!

«Je t’aime tellement et heureux d’avoir pu me rendre à New York pendant 12 heures Merci d’avoir participé à cette folle aventure avec nous @nessnitty et @drdrewpinsky. «

Les fans se sont demandé si Leah laissait entendre que Teen Mom 2 se terminait, tandis que d’autres spéculaient que Leah et Kailyn pourraient arrêter ensemble.

Kailyn est maintenant maman de quatre fils[/caption]

Leah a laissé entendre cette semaine que Teen Mom 2 pourrait se terminer[/caption]





Leah et Kailyn ont taquiné plus tôt cette semaine qu’ils planifier quelque chose de nouveau ensemble.

Les stars de la télé-réalité se sont éblouies lors de leur rencontre à Philadelphie pour filmer un projet secret.

Les rumeurs selon lesquelles Teen Mom 2 pourrait prendre fin viennent après que The Sun ait révélé en exclusivité que les notes de la nouvelle saison étaient les plus basses de tous les temps.

La seconde moitié de La saison 10 a été créée le 4 mai avec les membres de la distribution Kailyn, Leah, Briana DeJesus, Jade Cline et la nouvelle venue Ashley Jones.