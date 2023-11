Les fans de technologie adorent ce drone – et il coûte plus de 400 $ de réduction

Tout le monde a une personne sur sa liste de cadeaux de Noël qui a tout – et peut-être que vous êtes cette personne. Quoi qu’il en soit, le DJI Avata est un cadeau fantastique (et indulgent), coûtant 1 000 $. C’est un prix historiquement bas pour ce modèle haut de gamme. C’est aussi plus de 400 $ de réduction sur le prix normal ! Notre propre Rick Broida a rédigé une critique complète du drone que vous pouvez consulter. Indice : ce n’est pas pour les enfants.

DJI Enfilez les lunettes et vous aurez l’impression d’être dans le siège du pilote du drone. Avec une vidéo 4K, un large champ de vision et des commandes puissantes, il s’agit d’un drone destiné à l’opérateur qui souhaite passer au niveau supérieur. 999 $ sur Amazon

Pourquoi est-ce une bonne affaire ?

Les drones sont toujours chers, mais ils ont aussi tendance à être une situation où « vous en avez pour votre argent ». DJI est une entreprise bien connue et fiable, et il s’agit du prix le plus bas jamais enregistré pour le DJI Avata. Outre le drone lui-même, vous recevez une paire de lunettes qui vous permettent de « voir » à travers les yeux du drone pour un pilotage et un contrôle à la première personne.

Pourquoi ai-je besoin de ça ?

Si vous aimez piloter des drones, ce drone est probablement un pas en avant. Vous pouvez capturer des séquences 4K grâce au nouveau système de caméra et il offre un champ de vision de 155 degrés avec une stabilisation phare. En d’autres termes, vous pouvez voir beaucoup de choses et les images seront stables, même si vous zoomez dans les coins. Et en parlant de zoom dans les coins, le protège-hélice intégré signifie qu’un léger coup contre un objet n’entraînera pas un crash immédiat.

Le drone peut voler jusqu’à 18 minutes à la fois, avec une portée de 10 kilomètres. C’est une distance énorme à parcourir pour un drone et c’est en partie ce qui distingue le DJI Avata des autres.

Il peut fonctionner dans une large plage de températures, allant de 14 degrés Fahrenheit jusqu’à 104 degrés. Si vous souhaitez capturer de superbes vidéos toute l’année, il est utile d’avoir un drone capable de gérer des températures extrêmes.

Le DJI Avata est le drone de vos rêves. (Amazone)

Ce que disent les critiques

“Vous devez télécharger une application sur votre téléphone et votre téléphone doit être branché sur les lunettes pour activer la fonction GPS (câbles inclus), à part cela, il est à peu près prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte. Les lunettes sont absolument ” un fan a écrit.

“Qu’est-ce que tu attends?” a dit un autre fan. “L’Avata est mon quatrième achat, et je dois dire qu’il est de loin plus amusant que n’importe quel autre drone que j’ai jamais piloté. Procurez-vous le kit Fly More. En fait, vous devriez probablement en acheter deux de plus. kits. C’est tellement amusant de voler.

“Je n’arrive pas à me débarrasser du sourire !” a ravi un autre acheteur heureux.

DJI Ce drone a une portée énorme, un temps de vol décent et des protections pour le protéger des vols maladroits. 999 $ sur Amazon

Les critiques citées ci-dessus reflètent les versions les plus récentes au moment de la publication.

