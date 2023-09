Les fans de Taylor Swift sont indignés par les rumeurs selon lesquelles le morceau dissident de l’ancienne star de Disney parle d’elle

Les fans de Taylor Swift ont exprimé leur indignation face aux nouvelles chansons de l’ancienne star de Disney, Olivia Rodrigo.

Les superfans de Swift, ou « Swifties », ont émis l’hypothèse que le dernier morceau de Rodrigo de son nouvel album « Guts » parlait de la pop star. Les paroles de Rodrigo sur son single « The Grudge » semblaient refléter une mauvaise relation ou une mauvaise amitié qu’elle admirait autrefois.

« Je fais des cauchemars chaque semaine à propos de ce vendredi de mai, un coup de téléphone de votre part, et mon monde entier a changé », disent ses paroles. « Ooh, tes fleurs remplies de vitriol, tu m’as construit pour me voir tomber. Tu as tout et tu en veux encore plus. »

Des rumeurs circulaient selon lesquelles les paroles de Rodrigo visaient Swift, alors que les fans fustigeaient le chanteur de « Driver’s License ».

« [T]Sa rancune est tellement envers Taylor que j’y consacrerais ma vie », a écrit un fan de Swift sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un autre fan contrarié a écrit : « Nous ignorons donc simplement que la rancune concerne très certainement Taylor… Je ne diffuserai pas Miss Olivia. »

« Je n’essaie pas de monter les femmes les unes contre les autres mais PEUT-ÊTRE… et je dis juste PEUT-ÊTRE que la rancune d’Olivia Rodrigo concerne Taylor Swift… » Un tweet lu.

La rumeur de querelle survient après que Rodrigo, 20 ans, ait parlé des spéculations de ses fans selon lesquelles son single « Vampire » parlait de Swift, 33 ans.

« J’ai été très surpris quand les gens ont pensé cela », a déclaré Rodrigo au Guardian. « Je ne veux jamais dire de qui parle l’une de mes chansons. Je n’ai jamais fait ça auparavant dans ma carrière et je ne le ferai probablement pas. Je pense qu’il vaut mieux ne pas classer une chanson plutôt que de parler de cette seule chose. »

Malgré les rumeurs de drame, les chanteurs pop se sont soutenus mutuellement dans le passé.

En 2021, Rodrigo a partagé un message émouvant sur son placement à côté de Swift dans le classement iTunes, alors qu’elle devenait célèbre.

« [N] »Ext à Taylor sur le palmarès US I Tunes, je suis dans une flaque de larmes », a écrit Rodrigo sur Instagram.

Swift a partagé ses sentiments envers la chanteuse de « déjà vu » et a répondu : « Je dis que c’est mon bébé et je suis vraiment fière. »

Le dernier album de Rodrigo arrive alors qu’elle se prépare à revenir sur la scène des MTV VMA en tant que l’un des artistes à succès de la programmation stellaire.

L’interprète de « good 4 u » est en lice pour six nominations cette année, dont celle très convoitée de « Vidéo de l’année ».

Swift est en tête avec huit nominations, alors qu’elle cherche à remporter à nouveau la « Vidéo de l’année » après avoir battu des records en 2022 pour devenir la seule artiste à remporter trois fois dans cette catégorie très convoitée.

L’interprète de « Bejeweled » est suivi de près par d’autres artistes, SZA, Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Sam Smith, BLACKPINK, Diddy et Shakira. Pendant ce temps, Shakira est la récipiendaire du Video Vanguard Award cette année.

Les autres artistes VMA qui rejoindront la scène sont Demi Lovato, Cardi B et Megan Thee Stallion, Diddy (récipiendaire du Global Icon Award), Fall Out Boy, Kelsea Ballerini et bien d’autres.

Nicki Minaj devrait « animer » et se produire dans l’émission avec le rappeur Saweetie qui animera l’avant-spectacle des VMA.

La très convoitée cérémonie de remise des prix MTV VMA sera diffusée en direct le mardi 12 septembre à 20 h HE/PT.