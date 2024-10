Les fans de Taylor Swift se précipitent pour acheter un article Amazon à 16 $ pour copier son superbe regard sur le jeu de Travis Kelce

Taylor Swift a brillé en se présentant pour encourager son petit ami Travis Kelce lors du match Chiefs vs Saints lundi.

La chanteuse de 34 ans a arboré des taches de rousseur scintillantes sur son visage alors qu’elle assistait au match au stade Arrowhead.

Le look bijou du hitmaker de Bad Blood comprenait également un certain nombre d’accessoires en or.

Pendant ce temps, son ensemble inspiré de l’automne comprenait une mini-robe à carreaux à épaules dénudées et des bottes noires, ainsi qu’une pochette Vivienne Westwood.

Ses fans étaient ravis de son maquillage scintillant et se sont précipités pour acheter des patchs scintillants à 16 $ sur Amazon pour copier le look.

« Une fois, j’ai vu Taylor Swift porter des taches de rousseur scintillantes, alors j’ai eu des taches de rousseur scintillantes », a écrit un fan sur Twitter.

D’autres ont également publié leurs reçus Amazon pour prouver leurs achats scintillants.

Un autre a écrit : « Avez-vous déjà vu quelqu’un d’aussi beau qu’il vous donne envie de pleurer ? comme si j’étais littéralement sur le point de pleurer à cause des taches de rousseur scintillantes de Taylor Swift.

« Regardez ses taches de rousseur scintillantes, je suis obsédé. »

Quelqu’un d’autre a ajouté avec humour : « Pas maintenant, ma chérie. Maman tweete à propos des taches de rousseur scintillantes de Taylor Swift.

« Je ne peux pas croire que Taylor Swift porte des taches de rousseur pailletées Fazeit. elle veut tellement être mes nièces.

« Si quelqu’un me disait il y a un an que nous aurions une photo de Taylor avec des paillettes en guise de taches de rousseur, je ne le croirais pas. »

« Taylor Swift portait des taches de rousseur scintillantes et je vais donc commencer à porter des taches de rousseur scintillantes », a écrit un autre fan.

Swift a fait son retour très attendu au Arrowhead Stadium pour encourager Travis, après avoir raté son anniversaire samedi et les deux derniers matchs des Chiefs de Kansas City.

Elle a montré son look magique en se rendant au match

Les patchs Fazit peuvent être achetés sur Amazon

« Hé ma fille, je dois te parler très vite de ces taches de rousseur scintillantes », intervint quelqu’un d’autre.

Quelqu’un d’autre a écrit que les taches de rousseur étaient « tellement codées pour les enfants du théâtre »

Swift a participé aux deux premiers matchs de la saison à Kansas City, mais a ensuite raté les matchs sur la route contre les Falcons d’Atlanta et les Chargers de Los Angeles. Mais maintenant, elle est de retour, alors que les Chiefs tentent de poursuivre leur victoire contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Elle a profité d’une pause dans son Eras Tour, qui reprend la semaine prochaine à Miami, ce qui signifie que son absence aux matchs de Kelce a été une surprise au cours de la dernière quinzaine.

Mais elle a pris place dans les tribunes, aux côtés de son père Scott, pour encourager Kelce alors qu’il tente de mener les Chiefs à un départ 5-0 dans leur quête d’un troisième titre historique consécutif au Super Bowl. Elle avait même des paillettes rouges sur le visage dans une subtile démonstration de soutien aux Chiefs.

Son apparition fait également taire les craintes selon lesquelles le couple pourrait se séparer après la fuite d’un « contrat » en ligne affirmant qu’ils allaient se séparer fin septembre.

Le document, apparemment imprimé sur le journal à en-tête de sa société de relations publiques américaine et diffusé en ligne, M. Kelce a fait appel aux avocats – et pourtant, même si l’annonce de la rupture ne s’est jamais concrétisée, le public ne les avait pas vus ensemble depuis la date indiquée sur le morceau de papier.

Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois à New York lors de la finale masculine de l’US Open, où ils ont été rejoints par le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes et son épouse, Brittany.

C’était également la première fois que Swift et Brittany étaient vus ensemble depuis que Mahomes avait publiquement soutenu Donald Trump avant les prochaines élections – un point de vue en contradiction avec l’allégeance politique de Swift. Depuis, elle a publiquement soutenu Kamala Harris.

Swift était porté disparu alors que Kelce célébrait son 35e anniversaire samedi en organisant son événement caritatif « Car Jam » à Kansas City, collectant des fonds pour sa fondation 87 and Running.

Elle a été rejointe par son père Scott Swift

Mais il a été filmé en train de dire aux participants qu’il s’attendait à ce que Swift soit présent au match de lundi pour l’encourager contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

L’ailier rapproché a au moins pu célébrer avec ses proches, avec tout le clan Kelce présent, y compris maman Donna, papa Ed, son frère Jason et la femme de Jason, Kylie.

Les spéculations selon lesquelles Taylor se rendrait à Kansas City avaient tourbillonné toute la semaine avec une rumeur circulant selon laquelle elle louait un restaurant de barbecue populaire mercredi soir pour une célébration avant son anniversaire.

Il n’y a cependant aucune observation confirmée de la chanteuse de Bad Blood, qui a déployé des efforts considérables pour masquer les détails de son vol et le lieu où elle se trouve depuis l’attaque terroriste déjouée lors de son concert à Vienne en août.