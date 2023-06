Les fans de Taylor Swift sans billets « découragés » de se rassembler sur place alors que les spectateurs affluent pour la tournée

Alors que Taylor Swift s’arrêtait à Minneapolis pour sa « tournée The Eras », les fans sans billets étaient « fortement découragés » de se rassembler à l’extérieur de la salle de concert.

Avant les représentations de deux jours, l’US Bank Stadium a émis un avertissement aux fans dévoués de Swift, 33 ans, ou « Swifties », à propos du concert à guichets fermés.

« Les fans sans billets pour le concert sont fortement déconseillés de se rassembler devant le stade ce week-end », a commencé le communiqué sur Twitter.

TAYLOR SWIFT PARLE APRÈS S’ÊTRE BLESSÉE PENDANT LA TOURNÉE D’ERAS : « C’ÉTAIT COMPLÈTEMENT DE MA FAUTE »

« L’US Bank Stadium est un stade fermé au cœur du centre-ville de Minneapolis. »

Pendant le « The Eras Tour » de Swift, des milliers de fans sans billets ont été « Taylor-Gating » à l’extérieur des stades dans l’espoir d’entendre l’artiste lauréat d’un Grammy Award.

Le maire de Minneapolis a qualifié le week-end chargé de « Swiftie-apolis », alors qu’un demi-million de fans étaient attendus pour le concert très populaire.

Alors que des milliers de fans sont venus de tout le pays pour voir la chanteuse « Bejeweled », des « Swifties » dévoués se sont rendus directement à la salle de concert depuis l’aéroport.

TAYLOR SWIFT ANNONCE UNE NOUVELLE MUSIQUE APRÈS AVOIR ÉTÉ EFFRAYÉ PAR UN PIANO APPAREMMENT POSSÉDÉ PENDANT LA TOURNÉE ERAS

D’autres ont attendu plus de deux heures en ligne pour la marchandise Swift, et une mère a même dit à Fox 9 KMSP que leur fille avait failli s’évanouir alors qu’elle se tenait dans la chaleur.

Les billets de concert Swift se vendent actuellement sur StubHub à partir de plus de 800 $ pour une « vue obstruée ».

Pendant ce temps, lors d’un spectacle à Philadelphie pour « The Eras Tour », Swift a crié à un agent de sécurité pour avoir harcelé un fan.

REGARDEZ TAYLOR SWIFT S’ARRÊTER AU MILIEU DE LA CHANSON, CRI AU GARDE DE SÉCURITÉ POUR DÉFENDRE LE FAN AU CONCERT :

TAYLOR SWIFT TICKET SNAFU CONDUIT LE PÈRE DU MASSACHUSETTS À DÉPENSER 21 000 $ POUR DES SIÈGES DE DERNIÈRE MINUTE POUR SA FILLE ET SES AMIS

Alors que Swift interprétait « Bad Blood », on pouvait l’entendre crier à un inconnu : « Elle va bien. Elle ne faisait rien ! »

L’avertissement lors du concert de Swift à Minneapolis survient après que des millions de fans fidèles ont attendu pendant des heures pendant deux jours pour être exclus par Ticketmaster lors de la vente des billets de novembre.

À l’époque, Ticketmaster a présenté des excuses officielles à ses clients.

« Nous voulons nous excuser auprès de Taylor et de tous ses fans, en particulier ceux qui ont vécu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets. Nous pensons que nous devons à tout le monde de partager des informations pour aider à expliquer ce qui s’est passé », a annoncé Ticketmaster sur son compte Twitter.

La société de divertissement a partagé un lien expliquant en détail pourquoi les fans ont eu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Laissant les fans indignés, Swift a rompu son silence sur le fiasco des billets.

« Il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans », a écrit Swift sur les réseaux sociaux.

L’interprète d' »Anti-Hero » a continué à dire en partie : « Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais pas donner d’excuses à qui que ce soit parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier. d’entre eux ont l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les avoir. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a conclu : « Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que j’espère nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. Merci de vouloir être là. Vous n’en avez aucune idée combien cela signifie. »

Swift prévoit de conclure sa tournée américaine de « The Eras Tour » à Los Angeles le 9 août. La chanteuse de « Lavender Haze » poursuivra ses performances à Mexico, en Argentine et au Brésil jusqu’en novembre.