Les fans de Taylor Swift prennent le contrôle du vol retardé dans une vidéo virale à chanter

Regardez ce que vous leur avez fait faire !

Les fans de Taylor Swift ont continué la fête après que plusieurs participants à son concert de Denver se soient retrouvés sur le même vol retardé ce week-end.

Dans un maintenant vidéo virale partagé avec TikTok, les passagers d’un vol Southwest Airlines voyageant de Denver à Salt Lake City ont éclaté en chantant la chanson à succès de Swift « Love Story », alors que la piste jouait sur le système de haut-parleurs de l’avion. Un agent de bord peut être vu marchant dans l’allée du milieu en train d’enregistrer le tout.

Une majorité de la cabine semblait participer à la célébration ou capturer le moment sur leurs téléphones portables.

Swift, qui participe actuellement à sa tournée Eras, a joué deux nuits à Empower Field. La vidéo TikTok a été prise après son premier spectacle.

Une autre vidéo du vol, apparemment publiée par l’hôtesse de l’air, a également été partagé sur TikTok.

On peut entendre une femme, vraisemblablement l’employée de Southwest, dire : « Les lumières du téléphone, vous tous. Allumez vos lumières ! Profitez du concert ! »

Dans une déclaration partagée avec le New York Post, un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré : « Nous sommes connus pour passer du bon temps chez Southwest Airlines et à première vue, les passagers ont passé un petit moment de plaisir avec notre équipage à bord de ce vol.… Nous félicitons nos employés et nos clients pour cette performance enchanteresse et présentons nos excuses à tous les non-Swifties à bord. »

La compagnie aérienne a également commenté la vidéo en écrivant : « Nous nous en souviendrons pour toujours », faisant clairement référence au neuvième album studio de Swift.

La vidéo virale a recueilli des milliers de commentaires positifs, mais certains ont exprimé leur horreur face à la situation.

« Ma plus grande peur », a écrit un utilisateur.

« Mon enfer vivant », a commenté un autre.

Quelqu’un a ajouté : « J’ouvrirais la porte d’urgence. »

L’utilisateur qui a posté la vidéo a partagé dans la section des commentaires qu’elle avait fini par échanger des bracelets d’amitié avec d’autres passagers, une pratique habituelle lors des concerts de Swift, en référence à sa chanson « You’re On Your Own Kid ».

Beaucoup de gens ont commenté, souhaitant être réellement sur le vol retardé, en écrivant « JE VEUX ÊTRE DANS CET AVION », et « cela ferait disparaître mon anxiété de vol ».

Un représentant de Swift ou de Southwest Airlines n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.