Les fans de Taylor Swift poursuivent Ticketmaster pour débâcle “désastreuse” en prévente – National

Il y a Mauvais sang entre Swifties et Ticketmaster.

Un groupe de fans de Taylor Swift a intenté une action en justice contre Ticketmaster et sa société mère Live Nation suite au fiasco de la prévente de novembre, qui a laissé des centaines de milliers de fans sans billets pour la tournée Eras 2023 du chanteur.

Le procès conteste la prévente «Vérifié Fan» de Ticketmaster le 15 novembre, une pratique courante de Ticketmaster qui vise à limiter le nombre de scalpers et de robots achetant des billets pour des émissions populaires en fournissant aux fans enregistrés un code spécial d’achat de billets.

Selon le procès, qui a été obtenu par Deadline, un petit groupe de Swifties unifiés poursuit le site de billetterie pour “fraude, fixation des prix et violations des lois antitrust”.

L’histoire continue sous la publicité

Les fans affirment dans le dossier juridique que “des millions de fans ont attendu jusqu’à huit heures et n’ont pas pu acheter de billets en raison d’un nombre insuffisant de billets et d’autres problèmes similaires à la prévente précédente”.

Le fiasco a atteint son paroxysme le 17 novembre lorsque Ticketmaster a annulé la vente générale du Swift’s US Eras Tour “en raison de demandes extraordinairement élevées”.

En raison des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | La tournée Eras a été annulée. — Ticketmaster (@Ticketmaster) 17 novembre 2022

Les fans allèguent que Ticketmaster s’est livré à une “tromperie intentionnelle” lors de sa prévente et a permis aux revendeurs d’acheter et de revendre la majorité des billets. Le procès affirme que Ticketmaster était “impatient de permettre” aux revendeurs d’acheter des billets afin que l’entreprise puisse percevoir des frais pour la revente de sièges sur son site Web.

L’histoire continue sous la publicité

Le dossier affirmait que Ticketmaster permettait aux scalpers de retirer les billets des chariots numériques des fans avant de laisser le temps au spectateur potentiel de finaliser la vente.

Ticketmaster, qui contrôle le principal marché de vente de billets de concert, n’a pas répondu publiquement au procès.

La société a revendiqué plus de 3,5 millions de personnes inscrites à la prévente de Taylor Swift. Dans un communiqué, Ticketmaster a écrit qu’il avait vendu plus de deux millions de billets le 15 novembre et répondu à 3,5 milliards de demandes système, soit quatre fois son pic précédent.

Nous voulons nous excuser auprès de Taylor et de tous ses fans, en particulier ceux qui ont eu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets. Nous pensons que nous devons à tout le monde de partager des informations pour aider à expliquer ce qui s’est passé : https://t.co/1Gn4kRIvq8 — Ticketmaster (@Ticketmaster) 19 novembre 2022

Immédiatement après la prévente, les scalpeurs tentaient de revendre des billets Swift jusqu’à 28 000 $ US (37 430 $).

L’histoire continue sous la publicité

Le procès affirme que même si Ticketmaster ne s’est pas intentionnellement engagé dans une collusion avec des revendeurs, la société n’était pas prête à gérer une vente de billets aussi demandée que celle de Swift.

La chanteuse elle-même a affirmé la même chose dans un communiqué après que Ticketmaster a annulé la vente générale The Eras Tour. Swift, 32 ans, a écrit qu’elle avait demandé à Ticketmaster “plusieurs fois s’ils pouvaient gérer ce type de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”.

Swift a déclaré qu’elle sympathisait avec ses fans qui avaient l’impression de “vivre plusieurs attaques d’ours” pour essayer de marquer des billets.

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui lui a permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

L’histoire continue sous la publicité

Le procès intenté par les fans de Swift a reconnu le monopole que Ticketmaster détient sur la vente de billets de concert.

“Parce qu’aucun autre lieu ne peut accueillir moitié moins de personnes que les stades et les lieux travaillant via Ticketmaster, Taylor Swift et d’autres musiciens populaires n’ont d’autre choix que de travailler via Ticketmaster”, indique le dossier.

Toujours en novembre, le ministère américain de la Justice a lancé une enquête pour savoir si Live Nation avait abusé de son pouvoir dans l’industrie de la musique live de plusieurs milliards de dollars. L’enquête a commencé avant l’indignation de la vente de billets Swift.

Live Nation a nié tout acte répréhensible et a affirmé que la société “prend ses responsabilités en vertu des lois antitrust au sérieux et ne s’engage pas dans des comportements qui pourraient justifier des litiges antitrust”.

Ticketmaster a fait écho à ce sentiment dans une déclaration à Deadline. La société a écrit: “Ticketmaster détient une part importante du marché des services de billetterie primaire en raison du grand écart qui existe entre la qualité du système Ticketmaster et le meilleur système de billetterie primaire suivant.”