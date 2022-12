Les fans de Taylor Swift poursuivent Ticketmaster et demandent des dommages-intérêts pour le fiasco de la vente de billets

Les fans de Taylor Swift poursuivent Ticketmaster après avoir été incapables d’acheter des billets pour la tournée de la superstar de la pop le mois dernier en raison de la panne de son site Web lors d’une prévente.

De nombreux fans se sont plaints d’attentes de plusieurs heures, de messages d’erreur et de prix de revente exorbitants en essayant d’acheter des billets le 15 novembre pour la tournée Swift’s Eras.

Ticketmaster a imputé l’effondrement de son site Web à une demande écrasante et a reporté les ventes générales de la tournée de Swift pendant qu’il consolide sa plate-forme.

Dans un procès intenté à Los Angeles, un groupe de 26 fans de Swift accuse Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment, de fausses déclarations intentionnelles, de fraude, de fixation des prix et de violations des lois antitrust, entre autres pratiques illégales, concernant la prévente ratée. Le procès a été rapporté pour la première fois par TMZ.

Les plaignants allèguent que Ticketmaster a “intentionnellement et délibérément induit en erreur” les acheteurs sur la disponibilité des billets, a permis aux revendeurs et aux robots d’acheter des billets et “était impatient” d’autoriser les reventes qui entraîneraient des frais supplémentaires.

Swift pose pour un selfie avec des fans à Toronto le 9 septembre. De nombreux fans n’ont pas pu acheter de billets pour les dates américaines de sa tournée Eras lorsque le site de Ticketmaster s’est écrasé le 15 novembre. (Mark Blinch/Reuters)

“Ticketmaster est un monopole qui n’est intéressé qu’à prendre chaque dollar qu’il peut à un public captif”, indique le procès.

Les plaignants réclament des dommages-intérêts non spécifiés et demandent que l’entreprise soit condamnée à une amende de 2 500 $ US (3 367 $ CAN) pour chaque infraction, si elle est reconnue coupable.

CBC News a contacté Ticketmaster et Live Nation pour commentaires.

Appels à briser le pouvoir de Ticketmaster

Ticketmaster a précédemment déclaré qu’il avait tenté de limiter la demande de prévente de Swift tout en empêchant simultanément le scalping en obligeant les fans à s’inscrire pour vérification et en n’envoyant des codes de prévente qu’à environ 40% de ces comptes “vérifiés”.

Mais un “nombre stupéfiant” de bots – utilisés par les revendeurs pour acheter rapidement des billets pouvant être revendus à des prix gonflés – ainsi que des fans sans codes de prévente ont surchargé son site Web, a déclaré la société dans un post explicatif le mois dernier.

Ticketmaster a reporté les ventes générales de la tournée de Swift pendant qu’il renforce sa plateforme. Ici, Swift se produit au Madison Square Garden de New York le 13 décembre 2019. (Caitlin Ochs/Reuters)

Dans une déclaration sur Instagram trois jours après le fiasco des billets, Swift a également blâmé Ticketmaster, écrivant : “Nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce type de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient.”

Des experts de l’industrie de la musique ont récemment déclaré à CBC News que Swift et son équipe auraient approuvé certaines des mesures auxquelles les fans se sont opposés, notamment le nombre de billets disponibles en prévente et l’autorisation de revendre les billets.

Ticketmaster fait également l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et des régulateurs américains, ainsi que de nouveaux appels pour le séparer de Live Nation, avec lequel il a fusionné en 2010.

La sénatrice américaine Amy Klobuchar, qui préside une sous-commission sur la concurrence et les droits des consommateurs, a promis une audition “pour examiner le manque de concurrence dans l’industrie de la billetterie”, tandis que le ministère de la Justice a ouvert une enquête antitrust, le New York Times a rapporté.