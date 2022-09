Les fans de Taylor Swift pensent qu’elle se produira au Super Bowl

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans de Taylor Swift sont convaincus qu’elle sera la prochaine interprète à la mi-temps du Super Bowl.

Des rumeurs et des rapports nommant Swift comme l’interprète convoité du jeu de février 2023 ont fait surface vendredi, bien que le magazine People ait appris que le chanteur “Look What You Made Me Do” ne se produisait pas.

La NFL a refusé de commenter la question lorsqu’elle a été contactée par Fox News Digital.

Les “Swifties”, comme on appelle souvent les fans de Swift, sont entrés dans une frénésie vendredi après que la NFL a annoncé qu’Apple Music serait le sponsor de l’émission du Super Bowl LVII. Bien que Swift n’ait été nommé ni utilisé dans aucun des supports promotionnels, les fans ont pris l’annonce de minuit comme un indice.

“Nous sommes fiers d’accueillir Apple Music dans la famille NFL en tant que nouveau partenaire pour l’emblématique spectacle de mi-temps du Super Bowl”, a déclaré la ligue dans l’annonce.

“Nous ne pouvions pas penser à un partenaire plus approprié pour la performance musicale la plus regardée au monde qu’Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes à travers le monde grâce à l’intersection de la musique et de la technologie.”

Swift devrait sortir son prochain album “Midnights” le 21 octobre. La pop star a partagé les titres des chansons de l’album à minuit chaque semaine sur TikTok lors d’une série intitulée “Midnights Mayhem with Me”.

La piste 13 est intitulée “Mastermind”, tandis que la piste 8 est “Vigilante S–t”.

Les fans ont également souligné le partenariat de Swift avec Coca-Cola comme raison pour laquelle elle n’aurait pas été choisie comme interprète dans le passé. Jusqu’à cette année, Pepsi était un sponsor de longue date du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Mary J. Blige s’est produite à la mi-temps du Super Bowl 2022 avec le Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar.

