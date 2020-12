Les fans pensent avoir compris le nom que Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​choisi pour leur petite fille.

Après l’avoir accueillie de nouveau en septembre, les stars ont refusé de révéler comment s’appelle leur adorable bébé.

Mais certains fans pensent que le nom secret a été révélé avec la sortie du nouvel album de Taylor Swift.

Un ami des deux parents, Taylor, 30 ans, avait déjà offert au nouveau-né une couverture rose faite à la main.

Après que le copain de Gigi a sorti le disque Evermore, les adeptes aux yeux d’aigle ont fait une déclaration intéressante.







(Image: gigihadid / Instagram)



Ils suggèrent que le nouveau-né pourrait s’appeler Dorothea.

Pourquoi? Eh bien, Gigi, 25 ans, a récemment donné aux fans un aperçu de la crèche de sa fille – a publié une série de clichés de sa bosse sur les réseaux sociaux. Elle a écrit à côté: « Août, en attendant notre fille. »

Les détectives se sont rapidement mis au travail.

Les fans pensent maintenant que la légende pourrait être un indice sur ce qu’ils ont appelé sa fille.















(Image: PA)



Certains ont souligné que la huitième piste du précédent album de Taylor, Folklore, s’appelle August.

Alors que, bien sûr, la huitième piste d’Evermore s’appelle Dorothea.

Selon les preuves, ce n’est pas très clair – mais lorsque le nom sera enfin révélé, il pourrait y avoir des fans suffisants sur les réseaux sociaux!

L’un d’eux a écrit sur Twitter: «Vous m’écoutez tous. Mon meilleur ami vient de craquer quelque chose, je suppose. « August » est la piste 8 sur le folklore et Gigi a posté une photo sur Instagram sous-titrant « August, attendant notre fille » et la piste 8 d’Evermore est dorothea. ET SI LE NOM DE BÉBÉ DE GIGI EST DOROTHEA? »

Un autre a ajouté sa théorie en publiant: « Donc, Gigi Hadid a posté une photo il y a quelques jours avec la légende » août, en attendant notre fille. » Et août est la 8 piste sur le folklore et la 8 piste sur evermore est dorothea.