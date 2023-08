Les fans de Taylor Swift ont une autre chance de marquer des billets pour Toronto

Les fans de Taylor Swift auront une autre chance jeudi de remporter des billets précieux pour voir la pop star se produire à Toronto l’année prochaine.

Le spectacle du 16 novembre 2024 sera mis en vente à 11 h HE et la date du 21 novembre 2024 sera à gagner à 13 h HE.

Ticketmaster échelonne les préventes de billets pour six spectacles au Rogers Centre sur trois jours afin d’éviter les problèmes techniques en ligne que les fans de Swift ont pu rencontrer lors de spectacles passés.

Les acheteurs doivent déjà s’être inscrits et avoir reçu un code de vente « ventilateur vérifié » afin d’entrer dans la file d’attente virtuelle pour les billets.

La première journée de vente des billets mercredi a été marquée par la célébration et la déception, certains fans ayant marqué des places pour les deux premières nuits de l’arrêt de Swift à Toronto tandis que d’autres étaient sur liste d’attente.

La seule étape canadienne de la tournée mondiale Eras de Swift devrait attirer des fans de partout au pays et d’ailleurs, et donner un coup de pouce à l’économie de Toronto l’automne prochain.