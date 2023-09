Les fans de Taylor Swift ont cassé Google avec les puzzles Vault « 1989 »

Regardez ce qu’elle nous a fait faire. Avant la sortie de 1989 (version Taylor) le mois prochain, l’une des plus grandes pop stars du monde, Taylor Swift, a commencé à teaser les bonus de l’album avec l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde, Google.

Swift n’est pas étranger aux énigmes et aux œufs de Pâques, mais le lot le plus récent de mystères entourant 1989 (version Taylor) a certainement fait monter la barre via un partenariat avec Google. Comme c’est la tradition avec les albums réenregistrés de Swift, chaque « version Taylor » comprend des pistes de la face B qui ont été supprimées de la version originale du disque, surnommées les pistes « From the Vault ». Pour débloquer les titres des pistes de coffre-fort pour ses réenregistrements de Intrépide et Rouge en 2021, Les fans obsédés par les énigmes de Swift ont été encouragés à résoudre un brouillage de mots et un mots croisés, respectivement, tous deux publiés via le compte Instagram du chanteur. Pour cette tournée, les Swifties se sont livrés à un fouillis de mots à la Scrabble via Google, mais il n’a pas fallu longtemps pour que la base de fans enragés du chanteur casse le moteur de recherche.

« Swifties, le coffre-fort est bloqué ! Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas d’espace vide à l’intérieur », Google tweeté avec une bonne dose de grince des dents en entreprise. « Nous sommes dans notre ère de réparation et nous serons bientôt tirés d’affaire 🩵 »

La semaine dernière, un coffre-fort bleu pâle est tombé du ciel des résultats de recherche Google après que les utilisateurs ont entré le terme de recherche « Taylor Swift » – le bleu pâle est la couleur synonyme de Swift. 1989 album. Hier, lorsque les fans ont commencé à saisir le même terme de recherche, ils ont remarqué des mosaïques de lettres apparaissant à l’écran, ainsi qu’un indice faisant allusion à un mot ou une expression pertinente pour Swift. 1989 l’ère des albums. Déchiffrer les lettres et saisir la phrase dans la barre de recherche vous mènera au prochain des 89 puzzles au total. Selon une barre de progression attachée au pop-up du coffre-fort, les pistes du coffre-fort ne seraient révélées qu’après que les fans auront collectivement terminé 33 millions d’énigmes. Néanmoins, les Swifties ont persisté et ont terminé toutes les énigmes en moins d’une journée, obligeant Swift à dévoiler quatre des cinq titres de pistes de coffre-fort avec un message audio sur Google. (Ces morceaux sont intitulés Est-ce fini maintenant ?, Maintenant que nous ne parlons plus, Dis ne pars paset Légendes de banlieue.)

La grande technologie étant dans la paume de la main de Swift est un changement de rythme rafraîchissant après le déploiement bâclé par Ticketmaster des billets pour la tournée la plus récente de Swift. Lors de la prévente de la tournée l’automne dernier, des milliers d’utilisateurs ont signalé des pannes sur le site Web de Ticketmaster en essayant d’acheter des billets. Lorsque les Swifties ont finalement pu se connecter, ils ont constaté que les billets étaient soit extrêmement chers, soit complètement disparus. Swift a répondu avec mécontentement sur Instagram, déclarant: « Je ne vais trouver d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce type de demande et nous avons été assurés qu’ils le pouvaient. » Ticketmaster a blâmé les robots lors d’une audience fédérale pour la prévente désastreuse, tandis que la société a ensuite arrêté la vente de billets en France pour The Eras Tour dans des circonstances similaires à celles survenues lors de la prévente américaine.