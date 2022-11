Les fans de Taylor Swift expriment leur frustration face à son «silence» au milieu du fiasco de Ticketmaster: cela «en dit long»

Les fans de Taylor Swift ont exprimé leur frustration jeudi face au “silence” de la chanteuse après que Ticketmaster a annoncé qu’il annulait les ventes de vendredi pour sa nouvelle tournée après deux jours de millions de clients attendant dans des files d’attente de plusieurs heures avant d’être exclus.

Une fan “de longue date et fidèle” a tweeté qu’elle était “déçue” par la chanteuse.

“Je ne peux pas vous soutenir en célébrant vos nominations aux Grammy et en continuant à publier des remixes que les fans sont obligés d’acheter pendant que vous restez silencieux sur la catastrophe de @Ticketmaster”, elle a écrit.

“Je ne peux pas croire que taylor swift soit toujours silencieux à propos de Ticketmaster”, a écrit un autre, tandis qu’un troisième a déclaré, “taylor swift étant si silencieux, c’est fou” avec un emoji de crâne.

TAYLOR SWIFT TICKET FIASCO : TICKETMASTER ANNULE LA VENTE PUBLIQUE DE “THE ERAS TOUR” EN RAISON DE LA FORTE DEMANDE

“Taylor Swift est humaine, elle ne devrait être excusée d’aucun acte répréhensible”, a tweeté un autre fan. “Nous faisons tous des erreurs, et elle est tenue pour responsable de celle-ci. J’aime beaucoup Taylor, mais le fait qu’elle soit restée silencieuse tout au long de ce gâchis est décevant.”

Un cinquième fan tweeté ostensiblement à la pop star: “@taylorswift13 rester silencieux pendant tout cela en dit long. Nous ne sommes tous qu’un signe dollar.”

Alors qu’un autre fan citait la chanson de 2011 de Swift, “The Story Of Us”, écrivait: “Jamais entendu un silence aussi fort…”

Les fans ont également réagi avec consternation et frustration envers Ticketmaster jeudi après que la société a annoncé l’annulation des ventes de la tournée Swift’s Eras, citant “des exigences extraordinairement élevées pour les systèmes de billetterie”.

“Votre travail consiste littéralement à vendre des billets à beaucoup de gens”, a écrit un fan dans les commentaires après que Ticketmaster ait publié un tweet annonçant l’annulation.

“Donc, c’est vous qui admettez que vous avez vendu le reste des billets à des revendeurs”, a écrit un autre.

LES BILLETS TAYLOR SWIFT VOYENT UNE ÉNORME DEMANDE AU MILIEU DES RAPPORTS DE CRASH DU SITE TICKETMASTER PENDANT L’ÉVÉNEMENT DE PRÉVENTE

“@ taylorswift13 faites quelque chose, travaillez votre magie”, a plaidé un troisième, se demandant si le seul moyen d’obtenir des billets serait auprès des revendeurs. “Nous avions une prévente pour le stade SoFi et une autre pour être un” super fan “et nous n’avons pas pu obtenir de billets.”

Mardi, 14 millions de fans ont tenté de commander des billets en prévente via le site Web de Ticketmaster, a déclaré Greg Maffei, PDG de Liberty Media, le principal actionnaire de Ticketmaster. De nombreux fans ont dû attendre dans une file d’attente numérique pendant des heures pour arriver les mains vides.

Les fans vérifiés ont reçu des codes pour participer à la prévente de Ticketmaster mardi, mais beaucoup ont affirmé que leurs codes ne fonctionnaient pas.

“C’est une fonction de Taylor Swift. Le site était censé s’ouvrir à 1,5 million de fans vérifiés de Taylor Swift”, a déclaré Maffei à CNBC. “Nous avons eu 14 millions de personnes sur le site, y compris des bots, qui ne sont pas censés être là.”

Un autre fan frustré a tweeté : “Le documentaire sur le retrait de Ticketmaster par des fans enragés de Taylor Swift va être tellement bon.”

Un fan a mentionné la prochaine élection présidentielle en disant: “La génération Z concerne la participation réelle au vote en 2024 – juste pour qu’ils puissent élire les bons politiciens pour obtenir des réglementations sur les opérations de @Ticketmaster et les prix abusifs.”

Même l’astronaute à la retraite Scott Kelly, le frère du sénateur de l’Arizona Mark Kelly, a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir obtenir de billets.

“Sérieusement ? J’ai essayé la route des fans vérifiée et cela n’a pas fonctionné. J’avais l’intention d’acheter des billets demain. Que diable ? Swifties, levez-vous pour protester !” a écrit Kelly.

Un fan de Swift a commenté en plaisantant: “L’homme pourrait se rendre dans l’espace avant d’avoir des billets.”

Chanteur country Zach Bryan a tweeté que “Tous mes potes détestent Ticketmaster”.

Les représentants américains Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et Bill Pascrell Jr, DN.J., ont tous deux tweeté sur l’importance de rompre Ticketmaster, qui a fusionné avec Live Nation en 2010.

« Le monopole de Ticketmaster vous a abattu ? » Ocasio-Cortez a tweeté tout en se connectant à un site Web pour exiger une action. Pascrell Jr. a écrit qu’il avait supplié l’administration Obama de bloquer la fusion en 2009.

Un “fan profondément bouleversé et frustré” a posté un lettre ouverte à Swift, l’exhortant à se pencher sur le problème “inacceptable” et à voir s’il peut être résolu.

“Nous savons que la demande est élevée pour The Eras Tour et nous sommes TELLEMENT fiers de vous”, a écrit le fan. “Je ne veux jamais dire quoi que ce soit pour vous contrarier ou vous décevoir et en même temps je suis vraiment bouleversé et déçu de la façon dont cela a été géré. Je sais que vous ne voudriez pas nous voir tous tristes et blessés pour quelque chose que nous devrions célébrer. Nous vous aimons tellement et tout ce que nous voulons, c’est avoir un accès facile et des options abordables.”

Swift n’a pas commenté publiquement le problème et n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.