Les fans de Taylor Swift disent que son look de soirée en corset de velours présente un tas d’œufs de Pâques de réputation

XNY/Star Max

Comme Travis KelceLa semaine de congé continue, lui et Taylor Swift sont sortis pour une autre soirée en amoureux.

Le 12 octobre, une nuit après leur double rendez-vous avec Blake Lively et Ryan Reynoldsle couple a été photographié lors d’une sortie en tête-à-tête plus intime au restaurant italien étoilé Michelin Torrisi. Et si tu pensais Swift Le corset noir Gucci et la minijupe effet cuir étaient Réputation-codéattendez. Selon Swifties, sa coupe dorée était remplie d’indices qui Représentant (télé) est à venir.

Bien sûr, beaucoup concentré sur Roberto Cavalli de Swift sac porté épaule à monogrammequi présente clairement deux serpents entourant un grand « R ». Bien sûr, ce « R » représente le nom de la marque, même si les fans supposent qu’il a une signification différente de celle de Swift. Comme Sarah Chappell, experte en style Taylor Swift, soulignéle directeur créatif de Roberto Cavalli, Fausto Puglisi, a conçu le modèle Swift. Réputation body pour le Tournée des époques.

Mais ce n’est pas le seul que les fans d’œufs de Pâques ont découvert. Avec chaque article rapidement identifié par Chappell, les fans ont appris l’or d’Annie’s Ibiza. Corset de lierre et mini jupe ne sont pas du tout dorés – il s’agit en fait d’un « tissu de velours vert mort ». Ce ne serait pas la première fois que Swift a plongé ses fans dans une frénésie avec un aspect velours vert.…

Quant au gros morceau de Swift Mules Versace… tout est dans les détails. Selon les fans, le médaillon à tête de Méduse emblématique de la marque fait clairement référence à Réputation comme n’importe quelle botte ou sac à motif serpent que le chanteur a porté. « Le vernis à ongles noir était la cerise sur le gâteau et m’a envoyé en orbite pour servir ce look », a déclaré un fan. commenté sur un tour d’horizon de tous les œufs de Pâques, en ajoutant donc un de plus.

Un autre a suggéré que le polo bleu de Kelce était une référence au premier album éponyme de Swift, le seul autre réenregistrement qu’il lui restait à sortir. Cela pourrait-il signifier un Débuts le double drop est en route ? Vous pouvez voir les photos de Swift et Kelce ici et décidez par vous-même.

Paru initialement sur Charme