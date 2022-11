Les fans de Taylor Swift déçus par les pannes de Ticketmaster, les longues attentes

Des millions de fans de Taylor Swift ont envahi le site Web de Ticketmaster mardi à la recherche de places pour sa première tournée en cinq ans, provoquant des pannes périodiques et de longues attentes en ligne qui se sont souvent soldées par une déception.

Le site de vente de billets, propriété de Live Nation Entertainment, Inc., a déclaré aux fans mardi matin, via une déclaration sur Twitter, qu’il rencontrait des “problèmes intermittents” que la société s’efforçait “de toute urgence” de résoudre.

Plus tard, Ticketmaster a tweeté qu’il y avait eu “une demande historiquement sans précédent” pour Swift’s La tournée des époques — sa première depuis 2018 — de millions de personnes. La vente des billets pour les spectacles de la côte ouest a été retardée de trois heures.

Les fans ont déclaré avoir attendu jusqu’à huit heures dans les files d’attente en ligne, et beaucoup ont trouvé qu’il était trop tard pour acheter des billets, qui coûtaient entre 49 $ et 449 $ US chacun.

“Je suis un échec en tant que père”, a écrit Dave Pell, auteur de la populaire newsletter NextDraft.

“La seule fois où ma fille a vraiment eu besoin que je vienne la chercher, je me suis retrouvé à l’extérieur à l’intérieur, banni dans les badlands arides de la liste d’attente des billets de Taylor Swift”, a-t-il déclaré.

Les législateurs américains critiquent Ticketmaster

Un législateur démocrate américain a critiqué Live Nation-Ticketmaster, qualifiant la société de “monopole incontrôlé” avec des temps d’attente et des frais “complètement inacceptables”. (Paul Sakuma/Associated Press)

D’autres Swifties, le surnom des fans de Swift, ont déclaré qu’ils avaient été retirés à plusieurs reprises des files d’attente et avaient tourné leur colère contre Ticketmaster. Certains ont dit qu’ils avaient pris un jour de congé et estimaient que le processus aurait dû se dérouler plus facilement.

Un porte-parole de Ticketmaster a déclaré que le nombre de personnes qui se sont inscrites à la vente anticipée était plus du double du nombre de billets disponibles, et que des millions d’autres ont également sauté en ligne pour acheter.

“Cela a causé des retards pour les fans, ce qui, nous le savons, est frustrant et nous avons travaillé le plus rapidement possible pour ajuster certaines heures de vente afin de gérer le volume, et les files d’attente s’accumulent maintenant”, a déclaré le porte-parole.

Un législateur démocrate américain a également critiqué l’entreprise.

“Les temps d’attente et les frais excessifs de @Ticketmaster sont totalement inacceptables, comme on le voit avec les billets @ taylorswift13 d’aujourd’hui”, a écrit le représentant David Cicilline sur Twitter.

.Les temps d’attente et les frais excessifs de @Ticketmaster sont totalement inacceptables, comme on le voit avec @taylorswift13 tickets, et sont le symptôme d’un problème plus vaste. Ce n’est un secret pour personne que Live Nation-Ticketmaster est un monopole. —@RepCicilline

Il a ajouté que la fusion en 2010 de Ticketmaster et Live Nation, qui avait l’approbation du ministère américain de la Justice, n’aurait pas dû être autorisée. “Ce n’est un secret pour personne que Live Nation-Ticketmaster est un monopole incontrôlé”, a-t-il déclaré.

Cicilline, qui préside le panel antitrust de la Chambre des représentants, a appelé le ministère de la Justice à enquêter. L’agence s’est refusée à tout commentaire.

L’industrie de la billetterie frustre les clients

L’industrie de la billetterie a frustré les clients pendant des années avec des frais cachés, une disponibilité limitée des billets en raison des préventes et d’autres irritations.

Des attentes de plusieurs heures ont également été signalées chez le vendeur de billets SeatGeek, qui vendait des billets pour les spectacles de Swift à Arlington, au Texas, et à Glendale, en Arizona.

REGARDER | La tarification dynamique de Ticketmaster frustre les fans :

Les fans de Springsteen expriment leur indignation face à la “tarification dynamique” de Ticketmaster Les fans de Bruce Springsteen ont été choqués de voir le prix des billets atteindre 5 500 $ US pour sa prochaine tournée. Au cœur de la controverse se trouve la politique de “tarification dynamique” de Ticketmaster, qui fait automatiquement grimper le prix de certains billets lorsque la demande est élevée.

Des centaines de milliers de personnes ont pris des billets pour la tournée de Swift, a déclaré Ticketmaster. Une autre prévente, pour les détenteurs de cartes de crédit Capital One, a été reportée de mardi à mercredi.

Swift a sorti son dernier album, Minuits, en octobre. Elle a promis des succès d’albums couvrant sa carrière sur le Epoques tour. La tournée américaine devrait commencer en mars et se terminer en août.

Certains acheteurs cherchaient déjà à profiter de la ferveur. Des sites de revente tels que Stubhub proposaient des sièges mardi après-midi pour jusqu’à 18 000 $ chacun.