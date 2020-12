Vous n’avez pas entendu cette rumeur de Inez-ou Betty– ce qui peut être une raison suffisante pour le croire!

Le 11 décembre, Taylor Swift a sorti son neuvième album studio toujours, quelques mois seulement après ses débuts folklore. Alors que Swifties cherchait les fameux œufs de Pâques de l’artiste dans ses paroles, certains fans ont été convaincus que Taylor avait secrètement annoncé le nom de Gigi Hadid et Zayn Malik‘s baby girl sur l’album, avec le morceau « dorothea ».

« Mon meilleur ami vient de craquer quelque chose, je suppose. ‘August’ est la piste 8 sur folkore et gigi a posté une photo sur Instagram sous-titrant ‘August, attendant notre fille’ et la piste 8 de evermore est dorothea, » un fan tweeté. « ET SI LE NOM DU BÉBÉ DE GIGI EST DOROTHEA? »

Un autre fan ajouté à la spéculation, écrivant: « Et si Dorothea était la fille de Gigi (dont nous ne connaissons toujours pas le nom)? »

Un tiers tweeté des rumeurs, « Je jure que si les complots sur le nom de la fille de Gigi et Zayn étant » dorothea « sont vrais et ils l’annoncent pendant que je dors; je vais littéralement pleurer une rivière effrayante.

En septembre, Gigi a donné naissance à sa fille mais n’a pas encore révélé le surnom du petit. pourtant, cette enquête semble probable car Taylor est de bons amis avec le mannequin, et a même collaboré avec Zayn sur la chanson de 2016 « I Don’t Wanna Live Forever ». Plus important encore, ce ne serait pas la première fois que Taylor dévoilait le nom de bébé d’un ami dans l’une de ses chansons.

Sur folklore, La chanson de Taylor « betty » a révélé le nom de bons copains Blake Lively et Ryan Reynolds«troisième enfant. Dans « betty » « – qui nomme également la fille de Blake et Ryan, James et Inez – il existe un triangle amoureux entre Betty, James et une fille sans nom que les fans ont appelée août.