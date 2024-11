Les fans de Taylor Swift critiquent Travis Kelce « dégoûtant » pour ses commentaires « irrespectueux » sur la vie sexuelle

Les fans de Taylor Swift se sont moqués de son petit ami Travis Kelce après avoir affirmé qu’il n’avait jamais connu de « période de sécheresse » dans la chambre.

Travis, 35 ans, répondait aux appels sur son podcast New Heights aux côtés de son frère Jason Kelce, lorsqu’un homme au milieu de la cinquantaine, a avoué qu’il « traversait une période » où sa femme n’était « pas du tout intéressée par le sexe » et a demandé aux frères et sœurs des conseils sur la façon de s’en sortir.

« Je mentionnerai personnellement que je n’ai aucune idée de ce que c’est [like] », a admis Travis, qui sort avec Taylor, 34 ans, depuis l’été 2023 – mais les fans du chanteur de Shake It Off ne sont pas impressionnés.

S’adressant à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, une personne a fulminé : « C’est tellement dégoûtant et irrespectueux. Il doit se taire », tandis qu’un autre a déclaré: « C’était la dernière chose que j’avais besoin d’entendre aujourd’hui. »

Une troisième personne a admis : « Je m’en prends POUR elle », et une quatrième a plaisanté : « Tout ce que je sais sur @tkelce est contre ma propre volonté. »

Les fans de Taylor Swift se sont attaqués à Travis Kelce après avoir affirmé qu’il n’avait jamais connu de « période de sécheresse » dans la chambre

Taylor et Travis, photographiés ici en septembre, entretiennent une relation amoureuse depuis l’été de l’année dernière

Un cinquième utilisateur de X a commenté : « Maintenant, je pense à des choses auxquelles je ne veux pas penser. Merci, merci beaucoup’, et quelqu’un d’autre a demandé : ‘Frère, qu’est-il arrivé à TMI ????’

Un autre fan a déclaré : « Un jour, un poète torturé a dit : « La romance n’est pas morte. Si vous la gardez juste pour vous »… manquez ces jours-là, c’est extrêmement irrespectueux », et un autre s’est moqué : « laisser les hommes avoir les microphones étaient une erreur.

Quelqu’un a dit : « Nous devrions tous en savoir moins les uns sur les autres », et une autre personne a suggéré : « tout ne doit pas nécessairement être partagé ».

Cependant, d’autres personnes n’ont pas tardé à défendre Kelce, car une personne a commenté: « Il y a des gens stupides à chaque fois que je me connecte, car comment quelqu’un peut-il croire qu’il dirait cela. »

Et quelqu’un d’autre a gémi : « C’est tellement sorti de son contexte. Leur vie sexuelle ne regarde personne d’autre que la leur. Et il n’a pas dit un mot des leurs. Alors tais-toi fffff.

Lorsque Travis et Jason ont tenté de donner des conseils à l’homme d’âge moyen, ce dernier a admis que c’était « difficile » à aborder.

Travis a ensuite déclaré: « Essayez peut-être simplement d’acheter des bougies, des pétales de rose, essayez d’être un peu romantique. »

« Peut-être que tu devrais juste raviver cette flamme ou quelque chose comme ça, faire avancer ce truc. Emmenez-la dans un bon restaurant. Ce sont toutes des choses que j’essaierais de faire en me basant simplement sur ce que j’ai entendu. C’est difficile, mec », a poursuivi le joueur de la NFL.

Un fan a admis qu’ils « en avaient marre » de la popstar Taylor après les commentaires de Travis

Une personne a critiqué le joueur de football de la NFL, le qualifiant de « dégoûtant et irrespectueux ».

Un autre utilisateur de X a admis que c’était la « dernière chose » qu’il avait besoin d’entendre.

Les autres fans ne semblaient vraiment pas impressionnés par les récents commentaires de Travis sur sa vie sexuelle.

Jason et Travis Kelce ont fait ce commentaire lors d’un récent épisode de leur podcast New Heights.

Jason a essayé une approche différente et a suggéré que l’homme devrait jouer davantage à un « jeu long » qui, espérons-le, donnera de meilleurs résultats dans la chambre à coucher.

‘Commencez à installer ce truc tôt. Les femmes, elles sont bizarres. Ils ne veulent pas toujours avoir des relations sexuelles », a plaisanté Travis.

« Je ne sais pas pourquoi, ils ne fonctionnent pas sur la même longueur d’onde que nous. … Les femmes aiment être recherchées », a-t-il ajouté.

Jason a également suggéré que les « actes de service » pourraient également contribuer grandement à créer la bonne ambiance… mais aussi, peut-être, un pantalon plus serré.

« Parfois, ils veulent juste voir les marchandises. Je ne sais pas de quoi tu as eu la chance », a ajouté Jason.

Travis a également suggéré : « Essayez un jeu de rôle un soir, vous savez, voyez si elle est partante pour ça. Va chez Spencer et prends des putains de trucs sexuels, mec, je ne sais pas.