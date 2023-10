Les fans de Taylor Swift critiquent l’ex-petite amie de Travis Kelce, elle répond au « retour de bâton »

Tout le monde semble avoir un avis sur la relation naissante entre Taylor Swift et Travis Kelce.

La féroce base de fans de Swift – souvent appelée Swifites – a principalement soutenu la cour du musicien avec l’ailier rapproché du Chief de Kansas City. Certains ont même fait un mètre supplémentaire (bien que ce soit hors des limites) pour dire à l’ex-petite amie de Kelce qu’il y a une nouvelle reine en ville, écrivant des commentaires désagréables sur ses réseaux sociaux.

Kayla Nicole, une journaliste qui est sortie avec Kelce de temps en temps pendant cinq ans, a apparemment évoqué la haine qu’elle reçoit dans une vidéo partagée sur Instagram. Elle a commencé par dire : « Il était également très important pour moi d’utiliser ma plateforme non pas pour créer de la division, mais pour élever et unir les femmes. Les femmes noires, en particulier. J’ai donc préparé une lettre et j’aimerais la partager avec vous aujourd’hui. «

LA ROMANCE DE TAYLOR SWIFT AVEC TRAVIS KELCE REMUE LE DRAME AVEC L’EX-PETITE AMIE, INNER CIRCLE

«Chère fille noire », a commencé Nicole, 31 ans. « Ils peuvent vous traiter de traître si vous êtes tombée amoureuse. Vous espérerez que les plus proches vous protégeront. Mais vous découvrirez rapidement que les gens ne protègent pas ce qu’ils n’apprécient pas. Ils diront que tu es trop. Trop provocateur. Trop bruyant. Trop franc. Et dans le même souffle, dis-toi que tu n’es pas assez. Pas assez réussi. Pas assez sain. Peut-être même pas assez intelligent. Ils diront que vous méritez des réactions négatives et de l’embarras. À cause de votre noirceur, vous auriez dû le savoir. Ils essaieront même de lier votre valeur à votre valeur nette », a-t-elle poursuivi.

Dans la publication Instagram précédente de Nicole concernant la vidéo, les fans de Swift ont lancé des insultes, écrivant des choses comme « Désolé, ma sœur. Vous ne pouvez pas rivaliser avec une légende comme T-Swift. Vous prendrez le L à chaque fois » et « Taylor Swift ne publierait jamais quelque chose de pareil. Pourquoi un homme épouserait-il cela ? Ok, c’est agréable à regarder, mais vous voulez vraiment cela en tant qu’épouse ? Publier comme ça pour que tout le monde le voie ? Je dis non merci.

« Mais fille noire, n’oubliez pas que votre valeur est ailleurs », a déclaré Nicole à la caméra. « Votre valeur est profondément ancrée dans votre cœur ; la façon dont vous aimez, la façon dont vous donnez. Votre valeur réside dans votre résilience. Votre volonté de pardonner. La façon dont vous protégez ce qui compte le plus pour vous, même si cela vous blesse en cours de route. Et la façon dont vous défendez ce qui compte le plus pour vous, même s’ils ne font jamais la même chose. »

Nicole aurait pu faire référence à l’attention médiatique supplémentaire qu’elle a reçue pour avoir cessé de suivre Patrick Mahomes et sa femme, Brittany, après que Swift ait été vue en train de se lier d’amitié avec la femme du quart-arrière à New York et de nouveau au MetLife Stadium.

« Waaaaaa… Le pauvre petit bébé doit arrêter de suivre quelqu’un parce qu’il est jaloux. Quel âge as-tu ? » » a écrit une autre personne dans la section des commentaires de Nicole, faisant référence au bouleversement des médias sociaux.

Les deux femmes étaient des amies proches, Nicole ayant même assisté à l’enterrement de vie de jeune fille de Mahomes.

« Même lorsqu’ils essaient de quantifier votre caractère et de tester vos limites, vous n’êtes pas obligé de vous engager », a lu Nicole. « Vous n’êtes pas obligé de répondre, car il y a du pouvoir dans votre silence. Et vous pouvez utiliser ce même pouvoir pour faire taire le bruit et le doute de soi. Faites taire les voix intérieures qui veulent que vous cédiez à ce récit démoralisant et désuet. Puisez dans ce pouvoir, parce que je sais, ma fille, la rage du monde est forte. Mais fille noire, ton Dieu est plus fort. Et ta tribu est plus forte. Ton sang coule plus profondément et est rempli de force. Et quand tu trouves enfin la force pour dire ta vérité, c’est ta voix qui aidera à guérir. »

« Même si parfois je demande aussi : ‘Pourquoi moi ?’, je me souviens qu’il ne s’agit pas seulement de moi », a souligné Nicole. « Ce n’est pas seulement mon histoire. Une expérience singulière. Ma vérité, mon traumatisme et ma vulnérabilité font partie intégrante de l’expérience humaine. Je sais que je ne suis pas seul et je veux m’assurer que vous sachiez que vous ne l’êtes pas non plus. … Les jours où je me sens le plus inadéquat, je dois me rappeler que je suis, j’ai été et je serai toujours plus que suffisant.

Les représentants de Nicole et Swift n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.