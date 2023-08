Les fans de Taylor Swift au Canada se préparent à la guerre alors que les billets sont mis en vente

Une fan de Taylor Swift a déclaré que si elle n’est pas en mesure d’obtenir un billet pour l’une des dates de tournée de la superstar à Toronto, elle se tiendra de toute façon à l’extérieur de la salle les six nuits.

« Je suis tout à fait d’accord pour rester à l’extérieur du stade avec tous les autres Swifty et talonner pour les six spectacles », a déclaré Jayde Fleming, 27 ans, qui vit à Barrie, en Ontario. « Je vais m’acheter un Airbnb pour m’assurer que je suis à Toronto tous les six jours. »

En attendant, sa stratégie de notation des billets implique une coordination minutieuse avec son propre groupe de Swifties, qui tenteront chacun d’acheter des billets pour différentes dates afin de s’assurer que tout le monde puisse voir au moins un spectacle.

Telle est la dévotion des fervents fans canadiens de Taylor Swift qui disent qu’ils «se préparent pour la guerre» alors que les billets pour six spectacles au Rogers Centre de Toronto en novembre 2024 – la seule étape canadienne de sa tournée Eras – seront mis en vente.

Ceux qui cherchent à marquer des billets tout de suite doivent déjà s’être inscrits à la vente de « fans vérifiés » et avoir reçu un code d’accès unique avec des instructions supplémentaires, mais cela ne garantit toujours pas l’accès à un siège. Ticketmaster échelonne les heures de prévente pour les dates de Toronto sur trois jours afin d’éviter les plantages du site et les problèmes techniques rencontrés par les fans lorsqu’ils ont essayé d’acheter des billets pour les concerts passés de Swift.

Les deux premières dates de Toronto – les 14 et 15 novembre 2024 – seront mises en vente mercredi à 11 h et 13 h HE respectivement, tandis que les autres dates suivent par paires jeudi et vendredi.

De nombreux fans se tournent vers les médias sociaux pour obtenir des conseils sur la façon de battre le trafic Web de Ticketmaster et d’obtenir un billet de concert précieux entre leurs mains.

Une manifestation qui fait le tour des vidéos TikTok est : « Je suis digne de vivre la magie du concert de Taylor Swift. L’univers conspire pour m’amener au premier rang. J’attire la positivité et l’abondance dans tous les domaines de ma vie, y compris l’obtention de billets pour le concert.

Ceux qui n’ont pas de code de vente de fans vérifié pourraient ne pas avoir de chance car aucune vente de billets grand public n’a encore été annoncée. Mais au moins une autre opportunité sera offerte aux clients de la Banque Royale qui sont membres de Récompenses Avion – ils auront leur propre fenêtre de vente de billets après les dates de vente vérifiées des fans.

Miri Makin, co-fondatrice de TSwift Dance Party Canada, a déclaré que divers membres de sa famille se sont tous inscrits à la vente de fans vérifiée pour augmenter ses chances d’obtenir un code de prévente.

« Tout le monde que je connais, honnêtement, s’est inscrit sans même que je demande parce qu’ils savent à quel point je suis un grand fan », a déclaré Makin. « C’est un phénomène tellement sauvage que les billets se vendent si rapidement qu’il faut avoir une stratégie pour y arriver. »

La femme de 31 ans, qui organise des événements de danse inspirés de Taylor Swift à travers le Canada, a déclaré qu’elle s’était récemment battue pour les billets de prévente de Swift à Paris, attendant dans la file d’attente en ligne pendant trois heures avant que Ticketmaster ne reporte finalement la vente.

Makin espère que les dates et heures de vente échelonnées pour les spectacles de Toronto encourageront les fans à essayer pour la prochaine date s’ils ne peuvent pas obtenir de billets du premier coup.

« (Ticketmaster) apprend probablement à chaque fois que cela se produit, alors croisons les doigts, c’est la première fois que ça se passe bien », a-t-elle déclaré.