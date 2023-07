Les fans de Taylor Swift à Seattle ont provoqué un tremblement de terre lors de l’arrêt de l’Eras ​​Tour

Taylor Swift et ses fans ont provoqué un petit tremblement de terre lors de ses concerts à Seattle du Eras Tour.

Selon Jackie Caplan-Auerbach, sismologue et professeur de géologie à la Western Washington University, les danses et les sauts lors des étapes de la tournée des 22 et 23 juillet ont provoqué une activité sismique similaire à un tremblement de terre de magnitude 2,3.

Le mouvement à Lumen Field les deux nuits a probablement été causé par une combinaison du son du concert combiné à la danse et au saut de ses fans, ont déclaré des sismologues au New York Times.

Le concert de Swift a battu le record de mouvement sismique à Lumen Field. En 2011, les fans d’un match des Seahawks ont provoqué une activité équivalente à un tremblement de terre de 2,0 lors d’une célébration de touché. L’événement est devenu connu sous le nom de « Beast Quake ».

Swift a entamé sa dernière étape de sa tournée américaine en Californie avec un arrêt vendredi au Levi’s Stadium de Santa Clara. Elle se produira à nouveau au stade samedi soir avant de se rendre à Los Angeles pour une course de six nuits au SoFi Stadium du 3 au 9 août.

La chanteuse « Fearless » effectuera ensuite sa tournée internationale, en commençant par le Mexique le 24 août. Elle se terminera à Londres, en Angleterre, le 17 août 2024 – plus d’un an après avoir lancé The Eras Tour en Arizona le 23 mars. 2023.

Les fans s’attendent à ce que Swift continue de sortir ses albums réenregistrés tout au long de la tournée The Eras Tour, et beaucoup pensent que « 1989 (Taylor’s Version) » pourrait même être annoncé la semaine prochaine. Swift a sorti trois des albums qu’elle a enregistrés avec Big Machine mais qu’elle ne possédait pas, et il en reste trois à sortir, « Taylor Swift » (2006), « 1989 » (2014) et « Reputation » (2017).

« Parlez maintenant (version de Taylor) » est sorti le 7 juillet.

« C’est ici. C’est à toi, c’est à moi, c’est à nous », a écrit Swift sur Twitter après la sortie de l’album réenregistré. « C’est un album que j’ai écrit seule sur les caprices, les fantasmes, les chagrins d’amour, les drames et les tragédies que j’ai vécus en tant que jeune femme entre 18 et 20 ans. Je me souviens avoir fait tracklist après tracklist, obsédée par la bonne façon de raconter l’histoire. »

Swift est nouveau Album « Parlez maintenant » contient six chansons du coffre-fort.

« J’ai dû être impitoyable avec mes choix, et j’ai laissé quelques chansons dont je suis toujours fière aujourd’hui », a-t-elle expliqué. « Par conséquent, vous avez six titres de From The Vault ! J’ai enregistré cet album quand j’avais 32 ans (et je grandis encore, maintenant) et les souvenirs qu’il m’a rappelés m’ont rempli de nostalgie et apprécié. Pour la vie, pour vous pour le fait que je récupérer mon travail. Merci un million de fois, pour les souvenirs qui ont brisé notre chute.

Les morceaux du tristement célèbre coffre-fort de Swift présentent d’autres artistes, dont Fall Out Boy et Hayley Williams de Paramore.