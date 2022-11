Les fans de Takeoff pleurent la mort du défunt rappeur en service à la State Farm Arena d’Atlanta

Les fans se sont réunis vendredi pour se souvenir du rappeur tué Takeoff, membre du trio hip-hop Migos, sous la pluie centre-ville d’Atlanta près de l’endroit où le jeune homme de 28 ans a grandi.

State Farm Arena, domicile des Atlanta Hawks, organisait un service commémoratif pour célébrer la vie et la musique du rappeur, et un panneau massif à l’extérieur de l’arène était illuminé avec l’image du rappeur.

Takeoff, né Kirsnick Khari Ball, a été tué par balle plus tôt ce mois-ci devant un bowling de Houston. Une femme et un autre homme ont également été blessés dans la fusillade. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Jenifer Loving, 22 ans, a fait la queue avec son fils en bas âge, Mateo, pendant plus d’une heure avant que les portes ne s’ouvrent aux fans. Elle a dit que la mort de Takeoff était déchirante parce qu’il était si jeune.

MIGOS RAPPER TAKEOFF TUÉ À HOUSTON SHOOTING, REP TELLS AP

La musique de Migos représentait la créativité et la culture de la communauté noire, a-t-elle dit, et elle craignait que le groupe ne soit trop attristé pour faire de la nouvelle musique – au moins pendant un certain temps.

“C’est juste quelque chose que vous pouvez jouer n’importe où, et tout le monde sortira et viendra danser”, a-t-elle déclaré. “C’est comme ça que ça rassemble les gens. C’est comme ça que ça remplit toute la pièce de positivité.”

Eric Hood, un pompier d’Atlanta, a déclaré avoir été choqué lorsqu’il a appris la mort de Takeoff à cause des trois membres de Migos, il était considéré comme le plus décontracté.

La musique de Migos était une “évasion” pour beaucoup de gens, a-t-il dit, et il espérait que l’événement laisserait à sa famille et au reste du groupe des souvenirs durables de lui.

“Je prie pour eux”, a-t-il dit. “J’espère qu’ils continueront d’être des membres édifiants, positifs et influents dans la société et continueront d’aller de l’avant.”

LE DÉCOLLAGE DU RAPPER MIGOS PLEURÉ PAR LES CÉLÉBRITÉS: “C’EST TOUT JUSTE TRAGIQUE”

Des billets gratuits pour le service commémoratif étaient disponibles pour les résidents de Géorgie, mais la State Farm Arena a déclaré bien avant vendredi que l’événement avait atteint sa capacité et que les fans sans billets ne devraient pas venir au centre-ville.

Le lieu n’a pas publié de programme pour l’événement.

Le trio Migos, nominé aux Grammy Awards, comprenait également l’oncle Quavo de Takeoff et son cousin Offset. Tous les trois ont été en grande partie élevés par la mère de Takeoff dans une banlieue d’Atlanta.

Migos a éclaté il y a près de dix ans avec le hit “Versace” de 2013, qui a atteint des sommets encore plus en popularité grâce à un remix de Drake.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré le lendemain de la fusillade que Takeoff était “bien respecté” et qu’il n’y avait “aucune raison de croire qu’il était impliqué dans quoi que ce soit de criminel à l’époque”.

Le label de Migos, Quality Control, a pleuré la mort de Takeoff dans une déclaration publiée sur Instagram qui l’attribue à “une violence insensée et une balle perdue”. La police n’a rien dit au sujet du coup de feu égaré.

Au lieu de fleurs ou de cadeaux, sa famille a demandé aux gens de faire des dons à la Rocket Foundation, qui a été créée en l’honneur de Takeoff et vise à prévenir la violence armée, selon son site Internet.