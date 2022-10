Les fans de Taco Bell ont choisi l’article abandonné à retourner en 2022

Un groupe de fans passionnés de restauration rapide peut se réjouir aujourd’hui.

Après avoir annoncé le 27 septembre qu’il ramènerait un élément de menu à la retraite, Taco Bell a révélé vendredi lequel il s’agirait et quand vous pourrez en attraper un. Le mot du vainqueur vient après que les clients ont voté dans l’application de Taco Bell pour le Double Decker Taco ou l’Enchirito.

Faites un roulement de tambour en plastique avec une fourchette et un couteau, s’il vous plaît. L’Enchirito ringard, costaud et impertinent a battu son adversaire, obtenant 62% des voix à la clôture du vote jeudi. Les fans ont exprimé plus de 760 000 votes, selon Taco Bell.

Bien que la chaîne de restauration rapide ait précédemment déclaré que l’article reviendrait pour une durée limitée, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit cette limité. L’Enchirito sera à gagner du 17 novembre au 30 novembre. (Cela vous donne environ deux semaines pour revoir le plat.) Vous pourrez le commander en ligne, pour livraison, via l’application Taco Bell ou via in -magasins de kiosques à l’échelle nationale, selon le restaurant.

Taco Bell a arrêté l’Enchirito en 2013. L’article salé se compose d’une tortilla de farine molle chargée de bœuf, de haricots et d’oignons, qui est enroulée, enrobée de sauce rouge et garnie de fromage cheddar.

Si McDonald’s est aussi l’un de vos fast-foods préférés, vous pouvez vous arrêter maintenant pour une boîte-repas destinée aux adultes ou, fin octobre, un seau boo.