Les fans de Sweet Magnolias ont soif des « hommes délicieux de Serenity » dans une nouvelle photo du casting alors que le tournage de la saison 2 se termine

Les fans de SWEET Magnolias ont convoité les hommes de la distribution après que la star Brandon Quinn ait partagé une nouvelle photo de groupe alors qu’ils commençaient à terminer le tournage de la saison 2.

Basé sur la série de livres du même nom de Sherryl Woods, le Netflix l’émission a été créée en mai 2020 et a été renouvelée pour une deuxième saison peu de temps après.

La star de Sweet Magnolias, Brandon Quinn, a partagé une nouvelle photo du casting avec certains des gars de la série[/caption]

Les fans de la série Netflix n’ont pas pu s’empêcher de craquer pour les « Men of Serenity »[/caption]

Sweet Magnolias suit les amis Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) et Hélène (Heather Headley) alors qu’ils naviguent dans leur carrière, leurs romances et leurs familles dans la petite ville de Serenity.

Bien que leurs amitiés et leur carrière soient au cœur de la série, les hommes de leur vie sont également un domaine d’intérêt majeur.

Pour accompagner les fans jusqu’au retour éventuel de l’émission Netflix avec la saison 2, la star Brandon a donné une petite allumette avec une photo de groupe de nombreux acteurs masculins de la distribution, sous-titrée: « Men of Serenity ».

Le cliché mettait en vedette Brandon (Ronnie Sullivan), un habitué de la série récemment promu, Chris Medlin, Dion Johnstone (Erik Whitley), Justin Bruening (Cal Maddox), Shawn Passwaters (Dr Howie Young) et Hunter Burke (Trotter Vidhyarkorn).

Alors que certains fans ont noté l’acteur Chris Klein (Bill Townsend) manquait à la photo, la plupart étaient trop occupés à flatter les gars qui étaient sur la photo.

Comme le spectacle se déroule en Caroline du Sud et tourné dans et autour d’Atlanta, Georgia, les gars étaient tous vêtus de différentes formes de chemises à manches courtes ou de manches longues retroussées, exhibant leurs bras toniques pendant qu’ils posaient.

Les hommes se sont serrés les uns autour des autres et se sont tous penchés un peu vers la caméra et ont fait de grands sourires pour la photo de groupe heureuse.

Un fan a commenté : » Difficile de choisir lequel est le plus délicieux, tandis qu’un autre a dit : » A-MEN !!! «

Un troisième a écrit : « Quel beau groupe d’hommes ! J’ai hâte de voir la saison 2 !!!!”

D’autres ont fait de leur mieux pour choisir leurs favoris dans le groupe, certains écrivant à Brandon qu’il est « le plus sexy de tous » et le « plus swol » et un autre adressant leur commentaire à Justin, « Cal Maddox ».

LE CAST SONNE

Les fans n’étaient pas les seuls à s’amuser, les collègues de Brandon, dont certains en un clin d’œil, se sont également joints aux commentaires.

Hunter a plaisanté: « Calendrier abandonnant Noël 2021. »

La showrunner Sheryl Anderson a demandé: « Qu’est-ce qu’il y a dans l’eau dans Serenity ?!?! »

Brittany L. Smith, alias Pegg Martin dans l’émission, a appuyé cette question en écrivant: « Qu’est-ce qu’il y a dans l’eau !!! »

Brandon a simplement répondu à tous les deux : « Hahahaha »

Au lieu de commenter, la co-vedette Caroline Lagerfelt (Paula Vreeland), bien qu’elle ne figure pas dans la photo, a repartagé la publication dans son fil d’actualité et l’a sous-titrée : « Men of Serenity… Je vais en prendre une de chaque, merci ! »

Plus tôt ce mois-ci, Brandon a donné aux fans une autre photo à convoiter, montrant ses forts abdominaux dans un gros plan torse nu, écrivant avec : « Je n’ai jamais pensé à être torse nu jusqu’à ce que les gens commencent à souligner » Wow, tu es toujours torse nu.’

« Et à cela, je réponds toujours : « Oui, oui, je le suis ». »





La date de sortie exacte de la prochaine saison de Sweet Magnolias n’a pas encore été révélée, mais le casting, ainsi que Sheryl et le co-producteur exécutif et réalisateur Norman Buckley, ont partagé des mises à jour de tournage.

La production a commencé à se terminer, avec Chris, Brittany, Anneliese Judge (Annie Sullivan) et le nouvellement engagé Carson Rowland (Tyler ‘Ty’ Townsend) partageant tous qu’ils ont eu leurs derniers jours mardi.

Pendant ce temps, Norman a révélé que lundi était le dernier jour de tournage sur l’un des principaux lieux – Sullivan, dans la série – pour la saison 2 et a partagé mardi que c’était « l’avant-dernier jour » pour tous les tournages.

Auparavant, Brandon a partagé un cliché de lui-même pour répondre aux commentaires sur le fait qu’il est souvent sans chemise[/caption]

Sweet Magnolias suit la carrière et les amours de ses trois personnages principaux féminins – Maddie (JoAnna Garcia Swisher) Dana Sue (Brooke Elliott) et Helen (Heather Headley)[/caption]