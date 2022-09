Les fans de Suspect disent tous la même chose à propos de la “fin prévisible” alors que le drame d’ITV révèle le tueur

LE Suspect a connu une fin dramatique ce soir, mais a laissé les téléspectateurs dire tous la même chose.

Après des semaines de suspense, le drame ITV s’est terminé et le VRAI tueur a finalement été révélé.

AVERTISSEMENT : Contient des spoilers de la finale d’ITV.

The Suspect est une adaptation du roman de Michael Robotham – un thriller psychologique basé sur le personnage principal, le psychiatre Dr Joseph O’Loughlin.

Tout au long de la série, il est devenu le suspect numéro un du meurtre d’une femme appelée Catherine et a tenté de prouver son innocence.

Au cours de la série, de plus en plus de personnes ont été tuées et les détectives ont concentré leur attention sur Joe.

Ils étaient convaincus qu’il était responsable de la mort de Catherine et aussi des multiples meurtres.

Cependant, Joe était sûr que son ancien patient Bobby Morgan était le meurtrier – et s’est mis à essayer de le prouver.

En fin de compte, il a compris qu’il avait déjà rencontré Bobby – mais il portait un nom différent.

Il s’avère que Bobby a blâmé Joe et son équipe de psychiatres pour la mort de son père.





Des années auparavant, ils ont dit aux services sociaux que son père avait abusé de Bobby, puis il s’est suicidé.

Il s’avère que c’était sa mère qui était responsable de l’abus.

À la fin, il a été révélé que Bobby avait enrôlé son frère pour faire les meurtres – cela s’est avéré être DJ, le plombier qui avait été employé par Joe pour réparer la chaudière de la famille.

Le frère de Bobby a commis les meurtres car il se sentait coupable de ne jamais avoir aidé Bobby dans son enfance.

DJ traîne dans la maison de Joe depuis le premier épisode, alors qu’il « réparait la chaudière ».

Les fans ont pensé qu’il avait quelque chose à voir avec les meurtres dès le premier jour et se sont rendus sur Twitter pour parler de la “fin prévisible”.

L’un d’eux a tweeté: “Nous aurions pu dire aux flics il y a quelques semaines de nous sauver tout le temps .”

Alors que celui-ci disait : « Je le savais ! J’ai dit que ce serait plombier ! très prévisible. »

Un autre a sonné: “Ainsi, la personne qui était le suspect le plus évident au début s’est avérée être en fait l’auteur .

Mais d’autres ont aimé la tournure que DJ était le meurtrier, l’un d’entre eux disant : « Fin absolument craquante ! Je n’ai pas vu ça venir. Je pensais juste que c’était Bobby !

Tandis qu’un autre tweetait : « J’ai attendu 5 semaines pour que #thesuspect réalise son potentiel et soit brillant. Et finalement ça l’est. Meilleur ep jusqu’à présent. Ep.5 montrant ce que tous les excellents acteurs peuvent faire !

Vous pouvez regarder tout The Suspect sur le hub ITV dès maintenant et gratuitement sur BritBox.

Il a été révélé que le frère de Bobby Morgan avait perpétré les meurtres[/caption]