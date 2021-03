«C’est une énorme validation et nous sommes vraiment dépassés. Cette victoire représente le monde pour nous. Mais par-dessus tout, celui-ci est pour Kammo (le personnage de Varun appellerait Sushant comme Kammo dans le film), et restera toujours le plus proche de nos cœurs », a-t-il déclaré. «Chhichhore est l’un des films les plus spéciaux de ma carrière. Nous avons passé un très bon moment à tourner pour le film. Nous sommes ravis d’avoir remporté le National Film Award du meilleur film hindi », a-t-il ajouté.

