Les fans de Sushant Singh Rajput deviennent émus alors que son dernier film Dil Bechara termine 2 ans

Le dernier film de Sushant Singh Rajput, Dil Bechara, a eu 2 ans et ses fans sont devenus émotifs. La comédie romantique dirigée par Mukesh Chabra était le remake officiel de Nos étoiles contraires, et elle met en vedette Sanjana Sanghi avec Sushant. Sanghi a célébré les 2 ans d’achèvement du film et s’est souvenu de sa co-star.

Sanjana a posté une bobine qui « célébrait les 2 ans de ce joyau » sur ses réseaux sociaux et a écrit : « 2 ans du monde magique de Kizie & Manny aujourd’hui, et une éternité à parcourir. Merci pour tout votre amour, ça a vraiment été insurmontable. Kizie Basu ne Khulke Jeene Ka tareeka hamesha ke liye sikha diya.”

Voici la bobine







Dès que Sanjana a posté la vidéo, plusieurs fans de SSR ont inondé son message de leurs sentiments. Bien que Sanjana ait limité la section des commentaires, la publication a suscité beaucoup d’amour et d’appréciation pour Sushant. Un utilisateur a affirmé: “Miss u susshat sir.” Un autre utilisateur a affirmé : “C’est mon film préféré, je l’adore.” Un fan a écrit : “il manque le vrai héros Sushant Singh Rajput”. Un autre fan a ajouté : “Sushant me manque et j’adore.” Un internaute a ajouté : “2 ans de ce chef-d’œuvre”.

Parlant de la sortie numérique de Dil Bechara, Mukesh a déclaré dans un communiqué: “Sushant n’était pas seulement le héros de mon premier film en tant que réalisateur, mais c’était un ami cher qui m’a soutenu contre vents et marées. Nous étions proches depuis Kai Po Che à Dil Bechara. Il m’avait promis qu’il serait dans mon premier film. Tant de plans ont été faits ensemble, tant de rêves ont été rêvés ensemble mais jamais je n’aurais imaginé qu’on me laisserait seul pour sortir ce film. Il a toujours déversé un immense amour sur moi pendant que je le faisais et son amour nous guidera au fur et à mesure que nous le publierons.” L’acteur Sushant Singh Rajput a connu son destin tragique et est décédé avant la sortie du film le 14 juin 2020.