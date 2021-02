Les fans de SUMMER House ont félicité la star Carl Radke pour sa nouvelle apparition et « briller » dans le premier épisode de la saison 5 de jeudi.

La star de Bravo, dont le frère est décédé tragiquement l’année dernière, a expliqué qu’il était devenu abstinent en mars 2020.

Au cours de l’épisode de jeudi, Carl a dit à ses colocataires qu’il savait que quelque chose n’allait pas quand il a rencontré des amis pour le dîner et « s’est montré perdu et n’a pas pu passer le dîner sans s’endormir. »

Il a dit: «C’était le réveil dont j’avais besoin pour faire un grand changement dans ma vie.

«J’ai bu jusqu’à l’épuisement parce que je ne pouvais pas supporter le stress et la colère que j’avais à propos du divorce de mes parents, de mes relations, de mon travail.

« Mon thérapeute était de l’alcool. »

Les fans de Summer House ont remarqué une différence positive dans l’apparence et l’attitude de Carl, car beaucoup se sont tournés vers Twitter pour féliciter le joueur de 35 ans.

Un téléspectateur a écrit: « Je suis là pour que Carl brille. »

Une autre personne a ajouté: « Je n’ai jamais vraiment été fan de Carl, mais je suis d’accord avec Paige – il a l’air bien. Pas seulement physiquement avec la barbe, mais globalement. »

Un troisième a partagé: « Carl a l’air vraiment bien et en bonne santé! »

D’autres ont dit que c’était la meilleure version de Carl à ce jour, avec une personne écrivant: « quel que soit le numéro de Carl sur lequel nous sommes, je pense que c’est lui. »

Les éloges pour Carl ont continué alors qu’un autre fan a noté: « J’aime cette version de Carl que nous voyons! »

Une autre personne a commenté l’apparence physique de la star, notant: « Pouvons-nous tous convenir que Carl a l’air si sexy cette saison. »

De nombreux téléspectateurs semblaient convenir que Carl était meilleur lorsqu’il était sobre, comme l’a dit une autre personne: «Carl sobre est mon genre préféré».

Alors que Carl disait que le dîner avec des amis l’avait inspiré à devenir sobre, la star de télé-réalité avait auparavant perdu son frère Curtis après une «bataille de longue date contre la maladie mentale et la toxicomanie».

En septembre, Carl a pris à Instagram à parler du décès tragique de son frère aîné.

À côté d’une photo de lui, la star de Bravo a partagé: «Il y a quelques semaines, mon frère Curtis est décédé après une lutte de longue date contre la maladie mentale et la toxicomanie.

«Perdre mon grand frère est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer, et le sentiment de perte est encore plus grand.

« Mon frère avait un sens de l’humour incroyable. Les citations et les scènes idiotes des films que nous partagerions me font encore rire. En tant qu’enfants des années 90, nous avons tous les deux vécu la campagne DARE. »

Il a poursuivi: «Je voulais partager des souvenirs affectueux de mon frère depuis un certain temps et cela semble maintenant être le moment idéal. Beaucoup de gens se battent; je suis encore plus obligé de briser la stigmatisation entourant la maladie mentale et la dépendance.

«En réfléchissant à l’héritage de Curtis, je pense à son immense cœur et à sa passion pour la vie. Je sais qu’il voudrait transformer la tragédie en quelque chose d’édifiant. Je me donne pour mission d’apporter un peu de lumière à l’une des expériences les plus sombres que je ‘ai déjà affronté… et contribué quelque chose en l’honneur de mon frère. [..] »

Carl a conclu son message: « Il est beaucoup plus facile de survivre à la tempête lorsque vous êtes entouré d’énergie chaleureuse et de bonnes personnes. Alors agissons comme ça, plage. Voici pour transformer une année avec beaucoup de pertes en quelque chose de significatif. Plus de Curtis, plus de vie . «