Les fans de Sugababes sont choqués lorsque Keisha Buchanan révèle qu’elle a été remplacée dans le groupe après avoir été qualifiée d’intimidateur

Les fans de SUGABABES ont été choqués lorsque Keisha Buchanan révèle qu’elle a été remplacée dans le groupe après avoir été qualifiée d’intimidateur.

Le chanteur a fait la confession dans le documentaire sur le racisme de la BBC, la star de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock.

6 Keisha a révélé qu’elle avait été exclue du groupe et avait été qualifiée d’intimidateur Crédit: Andrew Barr – The Sun Glasgow

Leigh-Anne: Race, Pop & Power a été diffusé sur la chaîne jeudi soir et a vu l’ancien Sugababe rencontrer Leigh-Anne et ses collègues chanteurs Alexandra Burke, NAO et Raye.

Keisha, 36 ans, a admis qu’elle était toujours en thérapie une décennie plus tard en raison de la période traumatisante.

Keisha était un membre fondateur de Sugababes aux côtés de Siobhan Donaghy et Mutya Buena.

6 Keisha était l’un des membres fondateurs du trio de chant Crédits: Getty – Contributeur

6 Le line-up a changé plusieurs fois au fil des ans Crédit: PA: Press Association

6 Elle a parlé honnêtement de l’incident dans le documentaire de Leigh-Anne Pinnock Crédit: BBC

Elle est restée dans le groupe lors de différentes formations dont Heidi Range et Amelle Berrabah, mais a été remplacée par Jade Ewen en 2009.

S’adressant à Leigh-Anne, 29 ans, Keisha a déclaré au groupe: « Je ne sais pas si les gens le savent mais je ne suis pas vraiment parti mais j’ai été remplacé tout en étant toujours dans le groupe.

«Je me souviens et je me suis assis et on m’a dit: ‘Cette personne se sent intimidée, celle-là se sent intimidée’ et je me suis dit ‘J’étais en train de lui faire un massage des pieds légitime la veille!’

«Si j’avais une opinion, c’était comme » ok, tu es un tyran « . C’était le mot. »

Continuant à expliquer l’effet durable de ce moment, Keisha a ajouté: « Toute cette situation a changé le cours de ma vie. Cela m’a affecté émotionnellement, mentalement, financièrement.

«J’ai des problèmes de confiance et j’ai l’impression que tout le temps je ne pourrais pas avoir d’opinion sur le lieu de travail.

« Cela m’a pris des années à traiter et je suis toujours en thérapie. »

6 Le chanteur de Little Mix a filmé un documentaire sur le racisme pour la BBC Crédit: BBC

wowowow Keisha de Sugababes est toujours en thérapie après avoir été limogée du groupe à cause de son équipe la peignant comme une intimidatrice – abigail (@abichristinaa) 13 mai 2021

Je savais que Keisha n’avait pas exactement quitté les Sugababes mais d’entendre la façon dont elle avait dit qu’elle avait été traitée et remplacée si triste 💔 – Natalie (@nlcorner) 13 mai 2021

Les téléspectateurs se sont précipités sur Twitter pour commenter sa révélation sincère.

L’un d’eux a écrit: « Je savais que Keisha n’avait pas exactement quitté les Sugababes, mais pour entendre la façon dont elle avait dit qu’elle avait été traitée et remplacée si triste Coeur brisé »

Un autre a ajouté: « Je sais que Keisha de Sugababes n’est pas simplement parti, je le savais et je suis tellement content qu’elle ait dit au monde qu’elle avait été remplacée alors qu’elle était encore dans le groupe. »

Un troisième a commenté: « Omg, je regarde juste le documentaire Leigh-Anne, je ne savais pas que Keisha des Sugababes avait été remplacée, je pensais qu’elle venait de partir.

6 Keisha a remercié les fans pour leur soutien Crédit: keishabuchanan / Instagram

« La quantité de racisme et de préjugés que nos filles noires symboliques dans les groupes de filles doivent endurer, ce sont des héros, parce que je ne pense pas que j’aurais pu y arriver. »

Quand Keisha a quitté les Sugababes, elle a écrit à l’époque: «Je suis triste de dire que je ne fais plus partie des Sugababes… Même si ce n’était pas mon choix de partir, il est temps d’entrer dans un nouveau chapitre de ma vie.

« Je tiens à dire qu’il n’y a pas eu d’arguments, d’intimidation ou quoi que ce soit de ce genre qui a conduit [sic] pour ça. Parfois, une rupture de communication et un manque de confiance peuvent entraîner de nombreuses choses différentes. «

Lors de la diffusion du documentaire, Keisha a remercié les fans pour leur soutien et a écrit sur sa page de médias sociaux: «Je méritais l’égalité, un cliché juste comme tout le monde et les mêmes répercussions.

«Si je pouvais remonter le temps, je me dirais de rester en paix car un jour le monde entendra ta vraie voix. ❤️

« J’espère que vous avez tous apprécié le documentaire @leighannepinnock. Je suis plus que fier d’elle et de toutes les femmes. Merci pour votre soutien x »