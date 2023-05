Jennifer Gould, une avocate spécialisée dans les fiducies et les successions basée en Oregon, pense que la prémisse de Succession – La série à succès de HBO relatant un magnat des médias milliardaire et les luttes de ses enfants pour reprendre l’entreprise familiale – est un peu imparfaite.

« L’idée qu’ils n’auraient pas de plan de relève ferme en place est ridicule », a déclaré Gould.

Pourtant, elle a réservé lundi pour « pleurer et pleurer » après avoir regardé la finale de la série très attendue diffusée dimanche soir.

Avec la fin de la quatrième et dernière saison du drame acclamé par la critique, les fans dévoués de Succession verrouillent des plans pour regarder l’énorme finale de 88 minutes tout en se tournant en ligne pour un soutien émotionnel, des mèmes et des théories sans fin sur la façon dont le spectacle pourrait se terminer et qui l’emportera.

« Personne que je connais dans la vraie vie ne regarde l’émission », a déclaré Gould, ajoutant que le bilan émotionnel de la saison quatre l’avait amenée à rechercher un soutien en ligne, c’est ainsi qu’elle a atterri sur le site Web d’actualités sociales Reddit, où un chat dédié à toutes les choses Succession compte plus de 456 000 membres.

L’histoire continue sous la publicité

En préparation pour dimanche, Gould relit aussi Le Roi Lear, parmi les tragédies les plus sombres de Shakespeare, sur un monarque déclinant et la bataille de ses enfants pour la couronne. Gould pense que la pièce pourrait offrir des indices sur la fin de la série.

« Il est assez évident qu’il s’agit d’un récit lâche du Roi Lear », a déclaré Gould à propos de Succession. « Je le regarde de manière obsessionnelle. Je ne pense pas qu’il y ait une autre façon de le regarder.

Succession a toujours été une question de composition de son public, pas de sa taille, et sa popularité parmi les médias côtiers et les groupes d’agenda que le spectacle dépeint et attire signifie que la finale devrait laisser une marque culturelle.

Les finales télévisées de prestige plus récentes sont un meilleur analogue pour Succession que ceux des géants du réseau des décennies passées. Par exemple, Les Sopranos coupant soudainement au noir à la chanson N’arrêtez pas de croire en 2007 a établi la norme en matière de communicabilité et d’inscrutabilité.

L’histoire continue sous la publicité

Pamela Soin, consultante en gestion à New York, a déclaré que la fin de la monumentale saga mafieuse du New Jersey était la seule finale générant plus d’excitation que Succession pour elle « parce que c’était après sept ans d’investissement ».

Soin et un groupe d’amis ont regardé chaque Succession épisode cette saison avec un rituel sérieux.

« Nous éteignons toutes les lumières, style cinéma, mettons le son surround et regardons dans un silence complet », a déclaré Soin. « Ensuite, nous avons un débriefing. »

Mais Soin a dit qu’elle serait seule pour le dernier épisode à cause du week-end de vacances du Memorial Day aux États-Unis

Sur les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter, Reddit et l’application de chat Discord, populaire parmi les joueurs, Succession les fans partagent d’innombrables mèmes et théories tourbillonnantes sur lesquels des membres de la famille Murdoch-esque Roy, des dirigeants d’entreprise et des cintres l’emporteront dans la finale. Les fans ont cherché des indices dans les épisodes passés, les noms des personnages, la séquence d’ouverture de la série et ailleurs.

Le créateur de l’émission, Jesse Armstrong, a déclaré au New Yorker plus tôt cette année « il y a une promesse dans le titre de ‘Succession' », que certains ont pris comme un signe que la question centrale de l’émission recevra une réponse.

L’histoire continue sous la publicité

Soin pense que la finale laissera de nombreuses intrigues non résolues et des questions ouvertes à l’interprétation.

« J’adore la façon dont ils gèrent beaucoup de choses hors caméra », a déclaré Soin à propos des scénaristes de la série, qui tout au long de la série ont émaillé des histoires essentielles des personnages principaux dans des scènes ultérieures et des conversations passagères.

« Tout comme dans la vraie vie, vous découvrez des choses qui se sont passées quand vous n’étiez pas là », a déclaré Soin.

Les conclusions des séries télévisées à succès peuvent être aléatoires. La fin sanglante de 2013 de l’histoire de Walter White sur Breaking Badet la fin plus zen de Don Draper sur Des hommes fous en 2015, ont généralement satisfait leurs fans capricieux. La conclusion 2019 de Game of Thrones – la dernière grande finition pour une émission HBO – ne l’a généralement pas fait. Les fins sont difficiles à réussir et la déception a tendance à être la norme, à laquelle les créateurs de Seinfeld et Perdu peut attester.

HBO a réussi à augmenter le suspense avant le dimanche Succession finale en partie en diffusant un seul épisode par semaine, une décision dont les fans qui ont grandi à l’ère du streaming sont peut-être trop jeunes pour se souvenir était autrefois la norme pour les séries télévisées.

Suraj Nandy, un étudiant de 20 ans originaire de Bangalore, en Inde, a déclaré qu’il comptait les heures jusqu’à la finale de dimanche, qui sera diffusée à 6h30, heure locale.

L’histoire continue sous la publicité

« Je vais me blottir, prendre une couverture et des collations et m’asseoir là avec admiration », a déclaré Nandy.

Étudiant en économie à l’Université Western Ontario au Canada, Nandy s’est dit déçu par la Game of Thrones conclusion et avait tout regardé Breaking Badaussi, mais considère Succession « de loin, mon émission préférée du groupe. »

En ce qui concerne ses plans finaux, Nandy a déclaré qu’il rejoindrait des amis en ligne pour une soirée de surveillance virtuelle. Mais cela ne s’arrêtera pas là.

« Je vais probablement pleurer pendant quelques jours, puis le regarder à nouveau », a déclaré Nandy. « J’aimerais revivre le tout en une seule séance. »