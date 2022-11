Les fans de Strictly repèrent une chimie brûlante entre Hamza Yassin et son partenaire professionnel Jowita Przystal

AIGLE-EYED Les fans de Strictly ont remarqué la chimie grésillante à l’écran entre le présentateur animalier Hamza Yassin et son partenaire professionnel Jowita Pryzstal.

La photographe animalière de 32 ans, née au Soudan, a rendu hommage à la danseuse polonaise Jowita, 28 ans, en l’appelant “ma reine” sur Instagram.

Il a écrit : « Jowita ; vous êtes une femme forte, magnifique et intrépide et tous les éloges devraient vraiment vous être adressés.

“Tu es unique”.

Pendant ce temps, elle a laissé une série d’émojis de cœur d’amour sur son message.

S’exprimant la semaine dernière, Hamza a révélé que de nombreuses femmes lui envoyaient des messages en ligne.

Il a dit: “Je reçois des gens qui disent qu’ils me déclarent leur amour à coup sûr.”

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il était trop occupé pour l’amour.

Il a déclaré: “Je n’ai pas le temps et parce que ma vie n’est pas propice à vraiment avoir une relation et pour être honnête, je me concentre uniquement sur les étapes.

« En fait, je rêve de marches.

“Je vais me coucher et je me réveille et j’envoie un texto à Jowita pour lui dire que j’ai rêvé de toute notre routine.”