Les fans de Strictly repèrent un moment hilarant, l’ancien coéquipier d’Arsenal de Tony Adams, Ian Wright, réagit à sa salsa “maladroite”

Les fans de STRICTLY ont repéré la réaction hilarante d’Ian Wright après avoir regardé son ancien coéquipier d’Arsenal Tony Adams’ salsa “maladroite”.

Tony et sa partenaire de danse Katya ont terminé derniers du classement avec 21 points après avoir perdu pied.

L’ancien footballeur a déclaré qu’il était “trop ​​​​excité” après avoir commencé la danse en faisant du DJ dans la foule.

Mais après s’être mis du mauvais pied, il a pris la main de Katya par erreur et a « gâché » ses pas.

La caméra est allée sur Ian en tant qu’invité de Tony dans le public – et il avait l’air totalement perplexe.

Les mains jointes, Ian avait la bouche ouverte après avoir regardé la danse de Tony.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT échange tendu Tony Adams de Strictly pris dans une “dispute animée” avec la furieuse Katya Jones LE PLEIN TONY Tony Adams de Strictly rend les fans fous alors qu’il se déshabille en sous-vêtements étincelants

Un téléspectateur a déclaré: “Ian Wright priant pour ne plus revoir ça! #Strictement.”

Un fan a déclaré: “Mon truc préféré était le regard de mille mètres d’Ian Wright à la fin.”

« Le visage de Ian Wright… », un autre a ri.

Quelqu’un d’autre a dit la même chose avec trois emojis qui pleurent de rire.





Un autre a commenté : « J’adorerais savoir ce que @IanWright0 pensait après la danse de @TonyAdams – son visage était une photo ! Putain d’amour Tony.

À la fin du spectacle de samedi, Tony a été surpris en train de se disputer avec sa partenaire de danse Katya.

Le couple a été vu en train d’avoir un échange de mots intense en arrière-plan alors que les hôtes Claudia Winkleman et Tess Daly terminaient le spectacle.

La «rangée» est survenue après que Katya a admis lui avoir crié dessus pour avoir fait des erreurs lors de leur performance de salsa sur Strictly Come Dancing ce soir.

La juge en chef Shirley Ballas a déclaré : « Vous avez fait trop d’erreurs. Ils étaient l’un après l’autre.

Craig Revel Horwood a ajouté : « Vous avez bien essayé, mais non ça n’a pas marché ce soir. C’est dommage.”

Alors que Motsi Mabuse a encouragé Tony découragé, en disant: “Les choses tournent mal dans la vie et vous devez ramasser notre couronne et y retourner et la salser.”

Expliquant ce qui n’allait pas à Claudia, Tony a déclaré: «J’étais trop occupé à m’amuser, Claudia.

“La foule était debout et c’était génial, puis j’ai regardé là-bas [at my feet] et j’ai pensé ‘oh chérie, qu’est-ce qui se passe là-bas’.

“J’ai regardé son visage et elle a dit ‘oh mon dieu’.”

Katya Jones a admis qu’elle avait alors crié avec colère “concentrez-vous” à la légende du football.

Alors que Tony faisait rire ses co-stars de ce qui s’était passé, Katya est restée impassible.

Ils ont ensuite été revus sur la piste de danse alors que les couples se rassemblaient pour la scène finale du spectacle.

Au lieu de danser sur place et de dire au revoir aux téléspectateurs, Katya avait le dos tourné à la caméra.

Pendant ce temps, Tony avait l’air animé d’une profonde conversation avec son partenaire de danse.

La paire s’est finalement retournée pour faire un visage courageux pour la caméra.

En savoir plus sur le soleil des vacances à moindre prix Katie Price, en faillite, s’envole pour le DOUZIÈME jour férié de l’année en Thaïlande NOURRITURE POUR LA PENSÉE Les gens réalisent à peine la fonctionnalité cachée des boîtes à emporter

Tony et Katya ont terminé derniers du classement avec 21 points.

Ils n’avaient qu’un point de retard sur Ellie Taylor après qu’elle ait été critiquée pour sa Rumba.