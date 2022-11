Les fans de Strictly repèrent le moment que Claudia Winkleman “appelle” une célébrité lors de l’émission des résultats – l’avez-vous repéré ?

EAGLE-EYED Les fans de Strictly ont rapidement repéré le moment où l’animatrice Claudia Winkleman a “appelé” l’un des candidats célèbres.

C’est arrivé lors de l’émission des résultats d’hier soir – mais l’avez-vous également remarqué ?

Claudia Winkleman a fait une remarque effrontée à l’une des stars de Strictly;[/caption] Bbc

C’est venu après que Claudia a suggéré que Kym n’avait pas apprécié son temps sur Strictly[/caption]

C’est arrivé quand elle parlait à Kym Marsh, après avoir survécu à une autre danse.

S’adressant à l’ancienne star de Coronation Street, Claudia a déclaré: “Puis-je dire quelque chose d’assez direct?”

À quoi un Kym prudent a dit: “Allez-y.”

Claudia a alors dit : « Quand tu as commencé ça, j’avais l’impression que tu ne t’amusais pas.

“Maintenant, j’ai l’impression que tu l’aimes. Est-ce vrai?

Kym a alors répondu: “Oui, je le fais. J’en profite semaine après semaine.

“Honnêtement, tout ce qui se passe pendant la semaine, j’adore.”

“Je pense que la semaine de la rumba a été la semaine où tout a cliqué pour moi

“Je suis juste allé, ‘Oh ok, je comprends maintenant'”





Mais Claudia suggérant que Kym n’aimait pas être sur Strictly auparavant, n’est pas passée inaperçue auprès des fans, l’un d’entre eux disant: “Est-ce que Claudia vient de dire que Kym n’aime pas être sur Strictly?”

Tandis qu’un autre a tweeté: “Whoah, c’était un peu effronté Claudia! #kym.

Cela est venu après que Strictly ait été uni dans sa plainte concernant la routine dramatique de la semaine de Blackpool de Kym.

Kym s’est rendu dans la salle de bal emblématique de la ville du nord avec son partenaire professionnel Graziano Di Prima pour danser un Paso Doble plein d’attitude.

La routine – l’une des préférées de l’Italien Graz – a vu Kym magnifique dans une robe violette fluide.

Ses mèches brunes étaient coiffées d’une tresse et empilées haut sur sa tête.

Pourtant, les téléspectateurs ont eu un énorme problème avec la combinaison de pistes contre lesquelles leur routine élégante était opposée, celles-ci étant Only Girl (In The World) de Rihanna mélangées avec We Found Love de Calvin Harris mettant également en vedette le hitmaker Pon De Replay.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour s’exclamer : « Une chose que je n’ai pas comprise, c’est le choix de la chanson de Kym ?? Depuis quand un mégamix de Rihanna est-il considéré comme Pasodoble ?

Un deuxième a déclaré: «Le choix de la chanson pour Kym cette semaine me préoccupe vraiment. J’espère que je me trompe bien que #Strictly “, comme un troisième a plaisanté:” Kym babes … qui vous a fait p ** s du personnel strict pour obtenir CELA comme une chanson paso #Strictement”

Alors que des commentaires similaires affluaient, un autre a carrément écrit : « Je déteste le choix de la chanson pour Kym. #Strictement.”

“Kym s’en est bien sortie, mais ce sera tellement malheureux si elle se retrouve dans le DO à cause de choix de chansons terribles.”

La paire a marqué 33 pour leur routine et semblait avoir le soutien de la juge en chef Shirley Ballas.

Malheureusement, ils se sont quand même retrouvés dans la danse du spectacle d’hier soir.

Mais ils ont réussi à survivre pendant une autre semaine, et à la place, DJ Tyler West a quitté Strictly pour de bon.

L’ancienne star du feuilleton a dansé la routine dramatique avec son partenaire Graziano Di Prima[/caption]