Les fans de Strictly repèrent le message subtil d’Helen Skelton à son ex-mari pendant la danse de la vengeance

AIGLE-EYED Strictement les téléspectateurs ont remarqué le moment où Helen Skelton est apparue pour faire une autre fouille à son ex.

L’ancienne présentatrice de Blue Peter s’est rendue dans la salle de bal pour la danse de choix de son couple avec sa partenaire Gorka Marquez, que les fans ont surnommée sa danse de “vengeance”.

Helen a semblé clignoter son majeur[/caption]

Gemma a repris le moment remarquable à la maison[/caption]

Les fans ont qualifié la performance de routine de vengeance[/caption]

L’ancienne candidate et partenaire réelle de Gorka, l’actrice Gemma Atkinson, était l’une des fans à la maison qui a remarqué la fouille au majeur d’Helen.

Au cours de la performance enflammée, il est apparu que la présentatrice de télévision Helen a clignoté son majeur pendant la routine de cabaret alors que la musique disait: “Bye bye mein liber herr, c’était une belle affaire, mais maintenant c’est fini”.

Cela semblait être un geste opportun car les paroles semblaient résonner avec Helen lors de sa séparation de l’as des Leeds Rhinos Richie Myler en avril de cette année.

Dans la danse, Helen a semblé glisser son majeur sur sa joue et Gemma a téléchargé le moment sur ses histoires Instagram pour que les fans puissent le regarder à nouveau.

L’ancienne star d’Emmerdale a écrit: “C’était le majeur subtil pour moi”, accompagné d’un emoji au visage sournois.

La danse s’est avérée être la plus forte et la plus discutée du concours d’Helen jusqu’à présent avec elle obtenant un score presque parfait de 39, avec juste Craig Revel Horwood ne lui donnant pas un dix.

S’adressant à Twitter, les fans ont fait l’éloge de la star de la télévision qui, selon eux, avait enfin pris sa revanche sur son ex, qui a annoncé qu’il attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie six mois après leur séparation.

Un fan a écrit en ligne: “Helen est passée d’une présentatrice pour enfants mignonne et charismatique à une femme puissante et confiante qui vient de dire un énorme f *** you à son ex visqueux dans l’une des plus grandes émissions de la télévision nationale. Quelle femme. Je ne m’en remet pas.”

Un autre a exprimé: “C’était le f ** k d’Helen, tu danses, n’est-ce pas.”

Alors qu’un troisième fan s’est enthousiasmé: “Helen prend la revanche ultime sur son ex visqueux en le faisant passer à la télé nationale avec Gorka dans un corset. Comportement iconique. 10/10.

Dans le VT avant sa danse, Helen a refoulé ses larmes en commentant à quel point la famille était importante pour elle.

Les larmes aux yeux, Helen a déclaré: “Ma famille est tout pour moi… tout.”

Plus tôt cette année, dans un article émouvant sur les réseaux sociaux, Helen a déclaré: “Très triste de dire que Richie et moi ne sommes plus un couple. Il a quitté le domicile familial. Nous ferons de notre mieux pour coparentalité nos petits enfants.

Elle a terminé le message avec deux émojis au cœur brisé.

Helen et Richie se sont mariés en 2013 et ont trois jeunes enfants, Ernie, six ans, Louis, cinq ans et Elsie Kate, quatre mois.

Richie joue comme demi de mêlée et arrière pour les Rhinos de Leeds, ainsi que pour l’Angleterre au niveau international.

Helen et Gorka ont impressionné les juges[/caption]