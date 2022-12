Les fans de Strictly qualifient le spécial de Noël d ‘«injuste» après la fuite du gagnant de l’émission en ligne

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont qualifié le spécial de Noël d ‘”injuste” après la fuite en ligne du gagnant de l’émission.

Des dizaines de fans se sont rendus sur Reddit pour dénoncer le fait que certains des professionnels qui n’ont pas été vus dans la série de cette année ne participeront pas non plus à l’épisode spécial.

Bbc

Le spécial de Noël voit certains des professionnels revenir pour le spectacle unique[/caption]

Bbc

Les fans ont été déçus par le choix des pros de Strictly[/caption]

L’épisode festif spécial – qui a été filmé hier soir – a vu six nouvelles célébrités concourir pour le très convoité trophée Glitterball.

La programmation de l’émission a déjà été révélée, avec un membre de Girls Aloud, une star de Gavin & Stacey, un DJ de Radio 1, et plus encore.

Nicola Roberts, Larry Lamb, Rickie Haywood-Williams, Rosie Ramsey, Alexandra Mardell et George Webster se rendront dans la salle de bal.

Ils devraient être jumelés avec Giovanni Pernice, Nadiya Bychkova, Luba Mushtuk, Neil Jones, Kai Widdrington et Amy Dowden.

Cependant, un certain nombre de fans espéraient voir les professionnels qui n’avaient pas participé à cette saison, ou ceux qui avaient été éliminés tôt.

S’adressant à Reddit, l’un d’eux a fulminé : « Est-ce que quelqu’un d’autre pense que c’est un peu injuste pour certains pros d’avoir deux partenaires et d’autres de n’en avoir aucun ?

«Je suis sûr que tous les pros veulent passer à un partenaire, mais certains n’ont pas pu le faire cette année, et j’ai juste supposé qu’ils seraient choisis pour le spécial de Noël.

«C’est un peu injuste de donner un deuxième partenaire aux pros éliminés?

“Cela semblait juste un peu étrange d’utiliser Giovanni, Amy, etc. alors qu’ils ont déjà fait la série principale et que certaines personnes viennent de soutenir des danseurs?”

“Ils devraient donner aux nouveaux une chance de renforcer leur profil”, a déclaré un deuxième, tandis qu’un troisième a ajouté : “Ils voudront probablement que plus de pros reconnaissables soient impliqués afin que plus de gens regardent.”

Cela vient après que le gagnant de l’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas a été divulgué en ligne – deux semaines avant la diffusion de l’émission.

La taupe – qui a été avertie par les patrons de Strictly de sa conduite gâtée – s’est de nouveau rendue sur Twitter pour révéler le résultat de la danse tendue.

Tout au long de la série actuelle, les meilleurs chiens de Strictly sont devenus de plus en plus inquiets et frustrés car la taupe a refusé de s’arrêter semaine après semaine – bien qu’elle ruine le spectacle pour les fans.

L’émission spéciale Strictly Come Dancing Christmas est diffusée le jour de Noël