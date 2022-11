Les fans de Strictly fulminent alors que l'hôte de It Takes Two interrompt le `` love fest '' d'Helen Skelton et Gorka Marquez

Les fans de STRICTLY ont été furieux après que l’animatrice de It Takes Two, Janette Manrara, ait interrompu le “fest d’amour” d’Helen Skelton et Gorka Marquez.

Le duo de danseurs était dans l’émission pour parler de la grande performance live de ce soir.

Les fans adoraient Helen Skelton et Gorka Marquez dans It Takes Two

Helen et Gorka s’entraînent jusqu’à huit heures par jour et ont déclaré au Sun hier que “tout fait mal, tout fait mal”.

Cependant, le couple a mis du temps hors des répétitions pour apparaître sur It Takes Two.

Mais ce n’est pas leur conversation sur leurs mouvements de danse qui a attiré l’attention des téléspectateurs, c’est leur manière ludique les uns avec les autres.

Les deux ont passé toute l’interview à se battre, à se toucher et à se taquiner.

Mais les fans se sont retrouvés furieux avec l’hôte Jeanette les a interrompus pour intervenir et mettre un terme à ce qu’elle a appelé leur «fête de l’amour».

Helen lui a ensuite expliqué comment Gorka s’occupait d’elle,

Elle a dit: “Dans la semaine où Gorka est allé, ‘laisse-moi juste t’emmener’, et il l’a fait, c’était bien.”

Janette a demandé à Gorka: “Où l’as-tu emmenée?”





“Les bois!”, A-t-il répondu, avant d’ajouter: “Les bois strictement” en levant les mains dans un geste d’innocence.

Pendant ce temps, hier, Helen a déclaré au Sun à quel point Strictly avait été une “thérapie” pour elle, à la suite de la rupture de son mariage plus tôt cette année.

La favorite de Strictly Come Dancing pense que l’émission l’a menée jusqu’à la fin de son mariage avec le joueur de rugby Richie Myler.

Elle dit: «Je suis arrivée dans cette émission assez aguerrie.

“Strictement, c’est probablement assez écrasant pour beaucoup de gens, mais pour moi, bizarrement, j’étais en fait au meilleur endroit pour y être.

“D’autres personnes s’inquiétaient de toute l’attention qui accompagne le fait d’être sur Strictly ou de dévoiler leur âme à la télé, alors que j’étais prêt pour cela.

“J’aime que nous parlions davantage de santé mentale maintenant, mais j’aimerais que nous puissions parler de la façon dont les gens peuvent gérer leur santé mentale.

« J’ai toujours considéré mon cerveau comme un muscle, un muscle que je dois exercer pour garder le contrôle de ma tête.

“Alors c’est ce que Strictly fait pour moi, c’est vraiment le cas. C’est la chose la plus brillante et la plus dévorante à laquelle participer.

L’animatrice de Countryfile, Helen, a fait la triste annonce de sa séparation d’avec Richie, 32 ans, en avril, quatre mois seulement après l’arrivée de la première fille du couple, Elsie.

Il est apparu par la suite qu’il s’était engagé dans une nouvelle relation avec Stephanie Thirkill, la fille du président multimillionnaire du club de Leeds Rhinos pour lequel il joue.

Helen, qui a animé l’émission télévisée culte pour enfants Blue Peter de 2008 à 2013, était connue bien avant l’arrivée du concours de danse du samedi soir aux heures de grande écoute.

Continue strictement sur BBC One ce soir à 19h

Helen dit qu'elle s'entraîne avec son partenaire de danse Gorka jusqu'à huit heures par jour

