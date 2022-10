Les fans de Strictly Come Dancing voient “creuser” le juge “haché” Bruno Tonioli – mais l’avez-vous remarqué?

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont accusé le spectacle de “jeter de l’ombre” sur l’ancien juge Bruno Tonioli lors de la routine d’ouverture de ce soir.

La soirée cinéma a débuté avec les professionnels exécutant une routine énergique sur le hit d’Encanto We Don’t Talk About Bruno.

Immédiatement après, l’animatrice Claudia Winkleman a fait référence à l’ancien juge Bruno, lorsqu’elle a déclaré: “Nous parlons toujours de Bruno… tout le temps.”

Les téléspectateurs étaient convaincus que le choix de la chanson était plus qu’une coïncidence avec un écrit sur Twitter : “La #BBC#Strictly jette de l’ombre sur Bruno avec le départ, nous ne parlons pas de Bruno.

Un autre a posté: “Omg, ils ont ouvert avec We Don’t Talk About Bruno pour Movie Week.”

Un troisième a cité la ligne de Claudia et l’a suivie avec des emojis rieurs.

Graziano di Prima a pris la tête du numéro d’ouverture et était de retour sur la piste de danse quelques minutes plus tard avec son partenaire Kym Marsh.

Leur performance était mémorable avec Anton du Beke l’appelant la « danse de la série jusqu’à présent ».

Cela leur a valu deux neuf – la première fois que Graziano a obtenu un score aussi élevé pendant son passage dans la série.

Plus tôt cette année, Bruno Tonioli a déclaré que la raison de sa sortie de Strictly Come Dancing était qu’il “ne pouvait tout simplement plus voler”.

La star de la danse italienne de 66 ans est devenue un visage emblématique de la série à succès après avoir décroché un rôle pour la première fois en tant que juge en 2004.





Cependant, après 18 ans dans le panel, Bruno a eu du mal à partager son temps entre le Royaume-Uni et son rôle dans l’émission américaine Dancing With The Stars.

Malgré les spéculations sur les raisons pour lesquelles il a démissionné, Bruno a insisté sur le fait que les raisons de sa démission étaient venues sans “aucune animosité”.

Il a déclaré au Daily Mail: “Il n’y a pas d’animosité, c’était une décision mutuelle avec nous deux disant:” Écoutez, cela ne fonctionnera pas comme avant.

« Je ne pouvais tout simplement plus voler. Je ne sais pas comment j’ai survécu à ce programme. Pour être honnête, c’est un miracle.

Bruno, dont le remplaçant est Anton Du Beke, avait volé entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour s’assurer qu’il était présent aux deux spectacles.

Il a également dit qu’il ne voulait pas savoir ce que tout ce vol aurait pu faire à sa santé.

Sa dernière fois sur le jury de Strictly remonte à 2020.

