Les fans de Strictly Come Dancing sont furieux alors que la quatrième célébrité est licenciée après une danse tendue

Les fans de STRICTLY Come Dancing étaient mécontents de voir Jayde Adams obtenir la botte dans l’émission de ce soir.

Le comédien est devenu la quatrième personne à quitter la compétition après une danse contre Molly Rainford.

Strictement les fans ont été surpris de voir Jayde partir[/caption]

Elle a affronté Molly dans la danse[/caption]

Ceux qui regardaient à la maison estimaient qu’aucun d’eux n’aurait dû être dans la danse.

Une personne a fait rage : « Jade n’aurait pas dû être dans les deux derniers. Strictement, vous êtes en sursis, à cause de certains électeurs idiots…..#Strictement.

Un deuxième a écrit: “CE QUI SE PASSE, JE SUIS ABSOLUMENT LIVID #strictement.”

Et un troisième a ajouté: “Je ne sais pas ce qui est pire, le fait que ce soit les deux derniers ce soir alors que cela ne devrait absolument pas l’être ou le fait que je viens de m’asseoir sur le thème de Grange Hill une deuxième nuit de suite. #strictement.”

“C’est ce qui se passe quand vous avez un thème de merde avec de la musique de merde sur @bbcstrictly… vous vous retrouvez avec 2 des meilleurs dans une danse off ! Semaine vraiment décevante sur #Strictly Vidé pour @jaydeadams & @karen_hauer », a déclaré un quatrième.

Les deux couples ont de nouveau exécuté leurs routines – Molly et son partenaire de danse Carlos Gu ont interprété leur choix de couples sur le thème de Grange Hill.

Ensuite, Jayde et sa partenaire de danse Karen Hauer ont interprété leur Charleston sur The Ballad Of Barry and Freda (Let’s Do It) dans le but d’impressionner les juges et de rester dans la compétition.

Après que les deux couples aient dansé une deuxième fois, les juges ont rendu leur verdict.

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Molly et Carlos.

Il a dit: “Eh bien, deux danses très différentes mais sur la seule base de mes capacités techniques, j’aimerais sauver Molly et Carlos.”

Motsi Mabuse et Anton Du Beke ont également choisi de sauver Molly et Carlos.

Avec trois voix contre Molly et Carlos, cela signifiait qu’ils avaient remporté le vote majoritaire et resteraient malgré tout dans la compétition, mais la juge en chef Shirley Ballas a également déclaré qu’elle aurait décidé de sauver Molly et Carlos.

Shirley a déclaré: “Eh bien, les deux étaient absolument superbes dans la danse mais, avec un peu plus de précision et de qualité de mouvement, j’aurais sauvé Molly et Carlos.”





Interrogée par Tess sur son passage dans la série, Jayde a fondu en larmes et a déclaré: “C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite de ma vie et je la porterai dans ma tombe, et ce fut un plaisir absolu de travailler avec vous [Karen] et apprendre tellement de choses qui entreront dans mes propres affaires, dans mon propre travail. Vous êtes l’une des personnes les plus douées avec qui j’ai jamais travaillé Karen.

“Et tout le monde dans cette émission, me l’a dit, quand je vous ai eu, ils ont dit” vous avez le meilleur “, désolé tout le monde, et je l’ai fait et vous êtes fantastique et cela a été un tel honneur.

“Non seulement je dois être sur Strictly Come Dancing mais je dois avoir Karen Hauer, tu es incroyable, merci pour tout ! J’ai déjà fait des émissions, et rien ne vaut la façon dont cette émission est dirigée.

“C’est une chose incroyable de faire partie d’un artiste, nous sommes tellement pris en charge, et dans cette industrie où tant de gens ne sont pas pris en charge, ce spectacle est incroyable, bravo à tous.”

Tout le monde s’est précipité pour dire au revoir[/caption]

Jayde a impressionné dans la compétition[/caption]