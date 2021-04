STRICTEMENT Les fans de Come Dancing étaient ravis d’entendre cette semaine la nouvelle du Sun selon laquelle il reviendrait à une course complète – y compris un voyage à Blackpool, la capitale de la salle de bal.

Et on me dit qu’après un an sans public aux Elstree Studios, où le mastodonte de la BBC1 est filmé, les fans seront autorisés à revenir lorsque la série reviendra en septembre.

Une source de la BBC a déclaré: «Les plans approximatifs de la série commencent à se concrétiser, et cela inclut le retour de l’ingrédient le plus important de l’émission – le public.

«Les producteurs espèrent que d’ici la dernière semaine de septembre, lorsque la première émission en direct sera programmée, les restrictions de Covid auront été levées et ils pourront attirer autant de fans que possible dans Elstree.

«Il y aura peut-être une certaine distanciation sociale, mais cela donnera un coup de pouce à la série, après que le casting et l’équipe soient présents en 2020.»

L’émission – animée par Tess Daly et Claudia Winkleman – a réussi à rester en ondes pendant toute la série l’année dernière, malgré un certain nombre d’épidémies de Covid et chaque partenariat de danse devant vivre dans une bulle pour essayer de se prémunir contre le virus.

Et il est clair que les patrons ont appris des séries de l’année dernière, car on me dit que les danses de groupe seront pré-enregistrées comme avant.

La source a ajouté: «S’ils mettent toutes les danses de groupe dans le sac fin août et début septembre, ils auront plus de temps pour travailler sur les spectacles en direct.

«Cela signifie également que si quelqu’un tombe malade en milieu de série, il a le gros du travail des professionnels à la banque.»

J’ai hâte que la télévision – et le reste du monde – revienne à un semblant de normalité.

Espérons que Strictly soit à la pointe de tout cela.

Bâton de Christopher Walken

CHRISTOPHER Walken porte une veste haute visibilité – avec une canne à la remorque – pour son rôle dans la nouvelle série The Offenders de Stephen Merchant.

Le couple a été photographié en train de filmer le film en six parties de la BBC, qui suit sept inconnus de différents horizons obligés de terminer une commande de remboursement de la communauté à Bristol.

Et l’acteur hollywoodien Christopher n’est pas la seule grande star du line-up – Darren Boyd de Killing Eve et Eleanor Tomlinson de Poldark ont ​​également rejoint le casting.

Stephen, qui co-vedette et dirige, a déclaré: «The Offenders est un projet passionné de longue date pour moi.

«Mes parents travaillaient dans le monde du service communautaire et j’ai toujours été intrigué par le fait que les personnes nombreuses et variées avec lesquelles ils traitaient n’avaient qu’une chose en commun: ils avaient commis un crime.

Le rôle d’Olivia est un tueur

ILS disent de ne pas mélanger les affaires et le plaisir et Olivia Colman découvre cela par elle-même.

L’actrice travaille pour la première fois avec son mari scénariste Ed Sinclair sur la nouvelle série de vrais crimes de Sky Landscapers.

Ed a écrit le drame en quatre parties, basé sur les meurtres de Mansfield en 1998. Dans ce document, Olivia joue le tueur Susan Edwards.

Mais elle admet que les choses sont devenues glaciales entre elle et Ed et que c’est peut-être la dernière fois qu’ils travaillent ensemble.

S’exprimant sur le podcast de Dermot O’Leary, elle a révélé: «Nous n’avons jamais travaillé ensemble auparavant, je pense que je ne le referai peut-être pas!

«Nous ne nous sommes jamais battus depuis 26 ans, mais c’est peut-être ce qui le fait.

«Il y a eu un moment assez glacial quand j’ai dit quelque chose et il a dit: ‘Nous avons eu une énorme réunion à ce sujet et ce n’est pas mon premier rodéo, en fait’.

Packed Lunch un habitué de Lisa?

La chef du maquillage STRICTEMENT Lisa Armstrong a été un succès auprès des fans après avoir donné certains de ses meilleurs conseils de beauté sur le déjeuner emballé de Steph McGovern le mois dernier.

Et maintenant, les responsables de l’émission Channel 4 envisagent de l’inscrire à une place régulière dans la série.

Un initié de l’émission a déclaré: «Le segment de Lisa sur le maquillage et les cosmétiques a été un succès sur Packed Lunch et elle s’est vraiment bien intégrée à l’équipe.

«On espère maintenant que ses masterclasses pourraient devenir une activité régulière.

«Lisa a clairement fait savoir qu’elle serait plus que disposée à participer à l’émission car elle adorait chaque seconde de son temps à l’antenne.

«En plus d’être populaire auprès des patrons de l’émission, Lisa était très appréciée des téléspectateurs.»

Lisa, ex-épouse d’Ant McPartlin, n’est pas étrangère à la télé.

En plus d’apparaître dans l’émission Strictly spin-off de BBC2, It Takes Two, Lisa a également joué dans l’émission de relooking de niche The Updaters en 2019.

Je pense qu’elle serait un ajout brillant à leur équipe.

L’héritage de Floyd est sondé

SIR Trevor McDonald et la présentatrice d’ITV News Charlene White animeront un documentaire d’une heure à l’approche du premier anniversaire du meurtre de George Floyd.

George Floyd: La Grande-Bretagne a-t-elle changé? explorera comment sa mort au Minnesota le 25 mai a eu un impact sur les personnes vivant au Royaume-Uni et l’effet du mouvement Black Lives Matter.

L’émission ITV verra Sir Trevor et Charlene parler à des gens de tout le pays, de tous les horizons, pour évaluer si les choses ont changé.

Sir Trevor a déclaré: «La mort de George Floyd il y a un an a provoqué des vagues de colère et de frustration à travers le monde.

«Cela a déclenché un mouvement mondial d’une telle puissance et émotion.

«Ce film explorera l’héritage du mouvement Black Lives Matter en Grande-Bretagne.»