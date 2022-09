Les fans de Strictly Come Dancing repèrent tous des détails inhabituels sur la tenue de lancement de Tess Daly

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing ont tous remarqué la même chose à propos de la tenue de lancement de Tess Daly.

La présentatrice blonde, 53 ans, est montée sur scène pour rencontrer la co-animatrice Claudia Winkleman portant l’un de ses numéros de marque sur l’épaule, mais les fans ont tous trouvé que cela avait l’air un peu inhabituel.

En fait, de nombreux téléspectateurs du hit de la BBC ont estimé qu’elle avait l’air de porter un haut fabriqué à partir d’un matériau typique trouvé dans les placards de cuisine à travers le pays.

“Qu’est-ce que Tess porte dans le papier d’aluminium?” on a demandé sur twitter.

Un autre a ajouté: “Levez la main qui a habillé Tess en bacofoil?”

“Le haut de Tess donne le buste de la reine Victoria”, a ajouté un troisième.

« Virez les stylistes ! fulminait un autre.

Et un cinquième a dit qu’elle ressemblait à un membre de la secte, demandant: “Quel culte religieux Tess a-t-il rejoint, ça a l’air cher.”

« Non, Tess. NON! NON! NON! Pas dans ce top », pesait un sixième.

Cependant, tout le monde n’a pas prévu le look.





« Tess est magnifique ! » a jailli un fan.

“C’EST LA SAISON DE TESS DALY, RÉJOUISSEZ-VOUS !” célébré un autre.

Le mari de Tess, Vernon Kay, a récemment déclaré au Sun que sa femme espère animer l’émission aussi longtemps que feu la légende de Strictly, Bruce Forsyth, qui a animé l’émission avec elle jusqu’à l’âge de 86 ans.

Lorsqu’on lui demande si Tess, 53 ans, restera aussi longtemps que Bruce, il rit: “Oui, je pense que oui”, avant de louer son partenariat avec Claudia qui a pris la relève lorsque l’animateur de télévision vétéran est parti en 2014.

Vernon, 48 ans, ajoute: «Strictly a probablement été l’un des premiers spectacles à embrasser deux femmes en tant que principales ancres d’un énorme spectacle de divertissement du samedi soir.

“Nous avons vu Ant et Dec pendant des décennies à la tête d’une émission et je ne pense pas que deux femmes aient fait cela auparavant à une si grande échelle.”

Vernon a révélé que Tess resterait avec la série tant que Brucie