Les fans de Strictly Come Dancing prédisent que Kaye Adams ne gagnera probablement pas car elle n’a parié que 14 £ sur elle chez les bookmakers

STRICTEMENT Come Dancing’s Kaye Adams n’a aucune chance de gagner le spectacle si les recettes des bookmakers sont à la hauteur.

Ladbrokes a déclaré à The Sun Kaye, 59 ans, qu’elle n’avait misé que 14 £ sur elle pour gagner l’émission de la BBC.

La star de Loose Women était troisième à partir du bas du classement après l’émission d’hier soir.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: “Compte tenu de l’intérêt, ou de son absence, pour Kaye Adams jusqu’à présent, une victoire pour la Loose Woman devrait être considérée comme la plus grande surprise de l’histoire des paris Strictly.”

Kaye, qui a dansé le tango sur Voulez-Vous d’ABBA avec Kai Widdrington, a déclaré qu’elle avait eu du mal lors du premier spectacle.

Elle a dit hier soir : « J’ai bousillé beaucoup de marches, je suis vraiment désolée.

“Cet homme a travaillé si dur et a été si patient.”

Alors que Kaye n’a peut-être pas le soutien des parieurs chez les bookmakers, Kai, 27 ans, l’a récupérée.

Il a dit dans l’émission d’hier soir à Kaye : “Les moments où nous avons été difficiles à l’entraînement et vous l’avez dépoussiéré.

L’animatrice stricte Claudia Winkleman n’a pas tardé à donner un coup de pouce à Kaye, lui rappelant que les juges avaient dit que sa “ligne était belle”.

Quinze célébrités se sont rendues sur la piste de danse hier soir et beaucoup ont fini par obtenir des notes élevées de Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke.

Hamza Yassin et Jowita Przystał, ainsi que Will Mellor et Nancy Xu, sont en tête du classement avec 34 points.

Will – qui a joué Gaz Wilkinson dans Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips – a impressionné les juges avec sa routine Jive aux côtés de sa partenaire professionnelle Nancy Xu.

L’acteur a dansé sur Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin, et il a marqué un total de 34 points sur 40 possibles.

Hamza, quant à lui, a interprété un Foxtrot sur Islands In The Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers.

Le présentateur animalier de 32 ans et son partenaire professionnel Jowita ont impressionné les juges avec leur jeu de jambes. Ils ont obtenu un score de 34 sur 40, les plaçant en tête du classement aux côtés de Will et Nancy.

En revanche, l’ancien capitaine de football anglais Tony Adams et sa partenaire Katya Jones n’ont pas réussi à impressionner avec leur routine.

Katya a créé un Tango sur le thème d’Arsenal, pour Go West par Village People.

L’ancien sportif a commencé la routine assis au sommet d’un canon, en référence à son ancienne équipe – mais les efforts de Tony ont déçu le jury, Craig décrivant sa performance comme “stompy”.

Tony et Katya ont finalement obtenu un maigre score de 15 sur 40, les plaçant au bas du tableau.

Les résultats du week-end d’ouverture de la danse seront tous reportés à la semaine prochaine, lorsque l’une des célébrités rentrera chez elle.

