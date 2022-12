Les fans de Strictly Come Dancing ont tous la même plainte à propos du spécial de Noël

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont tous eu la même plainte en regardant l’émission spéciale de Noël de l’émission ce soir.

Les téléspectateurs ont gémi qu’ils s’endormaient en regardant Rosie Ramsey et Neil Jones Alexandra et Kai, Larry Lamb et Nadiya Bychkova, George Webster et Amy Dowden, Ricky Haywood-Williams et Luba Mushtuk et Nicola Roberts et Giovanni Pernice se produire.

Les fans se sont plaints de la notation «injuste» de l’émission spéciale de Noël, les juges louant les célébrités de l’émission.

L’un d’eux a dit : « Est-ce que quelqu’un d’autre veut aller à dormir regarder ça #Strictly.

Un autre a ajouté: “L’édition #strictly Christmas est un peu ringard.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Quel est l’intérêt de Noël #Strictly? Norme terrible mais les juges les marquent comme s’ils étaient exceptionnels.

Animés par Tess Daly et Claudia Winkleman, et gardant un œil sur chaque pas festif, les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke et la juge en chef, Shirley Ballas.

Le spécial de Noël a commencé par une routine de groupe sensationnelle sur un mélange festif de Let It Snow, The Nutcracker Suite et Santa Claus is Coming to Town, mettant en vedette les célébrités et leurs partenaires professionnels.

Chaque couple s’est ensuite rendu sur la piste de danse pour exécuter ses routines saisonnières individuelles.