Les fans de Strictly Come Dancing furieux alors que les finalistes de 2022 sont révélés dans une fuite d’émission

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont furieux après la fuite des finalistes de la série par un site de spoilers.

Les quatre couples restants en compétition pour le prestigieux trophée Glitterball la semaine prochaine ont été partagés quelques heures avant les résultats de ce soir.

Fleur East et Vito Coppolo ont ouvert la demi-finale en direct de Strictly Come Dancing dimanche soir[/caption]

Les téléspectateurs ont affirmé que les juges souhaitaient désespérément que Fleur East, Hamza Yassin (photographié ici avec Jowita Przystal) et Molly Rainford se rendent en finale.[/caption]

Molly Rainford a reçu des éloges pour son incroyable paso doble[/caption]

Les fans d’hier soir ont accusé le spectacle d’être “truqué” après le score des juges en demi-finale.

Certains ont affirmé que les juges étaient désespérés de voir Fleur East, Hamza Yassin et Molly Rainford se rendre au spectacle final.

L’émission en direct de dimanche a vu cinq couples exécuter deux danses chacun dans le but de gagner le plus de points et de votes des téléspectateurs.

Une paire de danseurs sera renvoyée à la maison ce soir lors de la toute première élimination du lundi soir de l’émission après un remaniement du calendrier au cours du week-end.

Molly, 21 ans, a époustouflé le panel avec un paso doble dans sa deuxième danse marquant 39 points.

Mais Hamza a été salué «l’homme de la nuit» après avoir livré une valse époustouflante à What the World Needs Now de Burt Bacharach.

Helen Skelton a quant à elle remporté 35 points pour sa valse sur Only One Road de Céline Dion avec son partenaire Gorka Marquez.

Malgré les scores généreux, les téléspectateurs étaient furieux qu’elle risquait une sortie et ont réagi sur Twitter.

Un fan a déclaré: “Helen a obtenu 35 pour sa valse, Hamza en a obtenu 37.

« Elle était bien meilleure. Je suis un ancien danseur professionnel et je sais de quoi je parle. C’est une solution – si Helen ou Will sont dans les deux derniers, ils seront rejetés par Ballass.

“Votez ppl, assurez-vous qu’elle n’ait pas sa chance!”

Un autre a déclaré: «Hanza obtient à nouveau des 10. Danser les pieds plats mais ne se fait jamais ramasser comme les autres. C’est une solution.

Ailleurs, Fleur – qui a fondu en larmes dimanche – a marqué 39 pour sa deuxième danse en demi-finale.

Le joueur de 35 ans, qui s’est entraîné pendant 47 heures cette semaine, a interprété le Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello.

Un autre fan s’est plaint : « La poussée pour amener Fleur en finale a été si transparente ! Les Charlestons plaisent toujours à la foule et obtiennent des scores élevés. Correction complète.

D’autres ont reproché à Anton Du Beke d’avoir surestimé certaines stars.

L’un d’eux a fait remarquer: «Anton a marqué Molly un 10 mais n’a marqué Helen qu’un 9? ”

Un autre a tweeté : « Anton a-t-il bu !? Son marquage est WILD »

Et un autre a dit: «Pourquoi Anton marque-t-il trop? Je ne vais pas leur rendre service avec le vote du public !

Un autre a tweeté: “Euh oh, Anton est trop marqué …….”

Will Mellor a clôturé la demi-finale Strictly avec une danse inspirée de mon Manchester et a dit qu’il aimerait gagner le spectacle pour sa mère.

Strictly Come Dancing continue lundi à 20h15 sur BBC One.

Will Mellor a clôturé la demi-finale Strictly avec une danse inspirée de sa ville natale de Manchester[/caption]