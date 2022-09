Les fans de Strictly Come Dancing disent tous la même chose à propos de la danse sur le thème du football de Tony Adams

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont qualifié la performance de Tony Adams de “pire de tous les temps”.

La légende d’Arsenal, 55 ans, et sa pro Katya Jones ont rendu hommage à son illustre carrière sportive en dansant le tango vêtus de maillots rouges.

Bbc un

Tony Adams a laissé les fans bouche bée avec sa routine[/caption]

Bbc un

Tony n’a pas réussi à impressionner les téléspectateurs[/caption]

Tony a été descendu sur la piste de danse sur un canon en or et a brièvement dansé avec un ballon de football alors qu’ils se produisaient sur Go West par les Village People, obtenant un score de 15.

S’adressant à Twitter pour discuter de sa performance, une personne a écrit: “Peut-être la pire danse que j’ai vue dans cette émission #Strictly.”

Un deuxième a ajouté: “Tony Adams est l’un de mes héros du football mais c’était épouvantable #Strictement.”

Tandis qu’un troisième a tweeté : « Tony ne sera pas là longtemps ; il n’a même pas de valeur comique qui mérite d’être conservée. #SCD #Strictly.

Et un quatrième a déclaré: “Tony Adams a fait, très probablement, la pire danse d’ouverture que j’ai jamais vue sur #STRICTLY.”

Craig Revel Horwood est apparu sans voix au départ et a déclaré qu’il semblait que les chaussures d’Adams étaient parfois collées au sol.

Après avoir reçu des huées du public pour ses commentaires, le juge a ajouté qu’il avait des remarques positives, en disant: “Il y avait de l’attaque et de l’agressivité.”

Motsi Mabuse a ajouté : « Honnêtement, je pense que d’un footballeur à un danseur, nous sommes un peu plus loin. Et j’aime que vous ayez cette énergie et cette conviction.





L’ancien skipper anglais – connu sous le nom de The Donkey en raison de son style inélégant – avait précédemment déclaré que sortir sur le sol était plus effrayant que sur le terrain.

L’ancien défenseur d’Arsenal a déclaré: “Je ne sais pas comment danser, donc je me rends très vulnérable.

“C’est comme le premier jour d’école, mais vous pouvez tout faire si vous essayez.

“Mes anciens coéquipiers pensent que je ne suis pas à la hauteur pour avoir fait Strictly, mais ils m’admirent d’avoir les couilles pour essayer.”

Bbc un

Les téléspectateurs étaient à court de mots[/caption]

Bbc un

Tony dansait sur Go West[/caption]