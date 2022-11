Les fans de Strictly Come Dancing claquent la décision des «bonkers» alors que le spoiler révèle qui est renvoyé à la maison ce soir

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing se sont opposés après que la taupe de l’émission ait révélé qui y va ce soir.

Parce que la deuxième partie de l’émission de la BBC est filmée le samedi mais pas diffusée avant le dimanche, les nouvelles sortent régulièrement.

Strictly Come Dancing est revenu à Blackpool hier soir après deux ans d'absence

Certains téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque la source Internet a prétendu savoir qui s’était retrouvé dans la danse – et qui avait été éliminé.

L’un a qualifié la décision – qui ne se dévoilera pas pour ne pas spoiler les choses pour les téléspectateurs – de “plus gros choc de la série jusqu’à présent”.

Un autre a qualifié le résultat de “bonkers”, avec un autre tweetant : “C’est un désastre”.

Les téléspectateurs verront tous les drames de l’émission de résultats Strictly Come Dancing à 19h20 ce soir.

Hier soir, les téléspectateurs verront les huit couples restants se produire au Blackpool Tower Ballroom pour la première fois en deux ans.

Fleur East et Vito Coppola ont fait leur Couple’s Choice à un Destiny’s Child Megamix – remportant les premières notes complètes de la série jusqu’à présent.

Will Mellor et Nancy Xu ont interprété la samba sur I Go To Rio de Hugh Jackman.

tandis que Hamza Yassin et Jowita Przystal ont interprété un American Smooth à New York, New York de Frank Sinatra.





Ailleurs, Kym Marsh et Graziano Di Prima feront Paso Doble pour Only Girl (In The World) de Rihanna.

Ellie Taylor et Johannes Radebe ont interprété American Smooth to You’re My World de Cilla Black et Helen Skelton et Gorka Marquez ont interprété Quickstep to Valerie de Mark Ronson ft Amy Winehouse.

Tyler West et Dianne Buswell ont fait de la salsa sur un KC & The Sunshine Band Megamix.

Hamza Yassin et Jowita Przystal étaient parmi les artistes hier soir