Les fans de Strictly Come Dancing célèbrent la révélation du gagnant surprise du spécial de Noël

COURONNEMENT Star de la rue Alexandra Mardel a été couronné champion du spécial de Noël de Strictly Come Dancing.

UNEaux côtés de son partenaire professionnel Kai Widdrington. le champion de Noël a séduit les juges et le public du studio avec un Quickstep sur “Sleigh Ride” des Ronettes avant de soulever le trophée scintillant Strictly Silver Star.

Bbc

Alex ne pouvait pas y croire[/caption] Bbc

Elle a été choquée de remporter le trophée Glitterball[/caption] Bbc

La paire a célébré sa victoire[/caption]

Alexandra a déclaré dans l’émission: “Je suis tellement choquée, je ne peux pas vous remercier assez.

“Je suis tellement content de ça, j’ai fait ça pour toi [Kai] aussi, je ne peux pas le croire.

Cette année, six nouvelles célébrités ont pris la parole pour une édition festive de Strictly Come Dancing pour célébrer la magie de Noël.

La programmation de Strictly Come Dancing Christmas comprenait Alexandra et Kai, Larry Lamb et Nadiya Bychkova, Rosie Ramsey et Neil Jones, George Webster et Amy Dowden, Ricky Haywood-Williams et Luba Mushtuk et Nicola Roberts et Giovanni Pernice.

Animés par Tess Daly et Claudia Winkleman, et gardant un œil sur chaque pas festif, les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke et la juge en chef, Shirley Ballas.

Le spécial de Noël a commencé par une routine de groupe sensationnelle sur un mélange festif de Let It Snow, The Nutcracker Suite et Santa Claus is Coming to Town, mettant en vedette les célébrités et leurs partenaires professionnels. Chaque couple s’est ensuite rendu sur la piste de danse pour exécuter ses routines saisonnières individuelles.

Une fois que tous les couples ont dansé, le public du studio a voté pour son favori et leurs votes ont été combinés avec les scores des juges pour décider du gagnant. Tess et Claudia ont annoncé Alexandra et Kai comme les champions de Noël avant de leur remettre le très recherché trophée Strictly Silver Star.

La dernière couche de paillettes était une performance musicale spéciale du seul et unique ancien juge de Strictly Come Dancing, Bruno Tonioli.

Il a chanté sa version de Don’t Leave Me This Way des Communards, accompagné des danseurs professionnels Dianne Buswell, Cameron Lombard, Nikita Kuzmin, Michelle Tsiakkas, Karen Hauer et Lauren Oakley.

Pour clôturer le spectacle dans le plus pur style Strictly, les couples et les juges ont tous honoré la salle de bal une fois de plus pour un cracker de Noël d’une performance de All You Need is Love des Beatles.

Alexandra Mardell est surtout connue pour le rôle d’Emma Brooker dans Coronation Street.

En 2019, elle a remporté le British Soap Award du meilleur nouveau venu et a été nominée pour le meilleur nouveau venu et la performance dramatique en série aux National Television Awards.

Alexandra sera bientôt considérée comme un rôle principal dans la nouvelle série The Family Pile.

D’autres crédits incluent la série dramatique policière, Vera, où elle a joué le rôle de Kelly Horton.