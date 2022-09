Les fans de Strictly Come Dancing bouleversés lorsqu’ils remarquent une partie “manquante” de la nouvelle série

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing étaient ravis de retrouver le spectacle – mais beaucoup ont convenu qu’il manquait quelque chose.

La série de salles de bal de longue date a fait son retour très attendu sur les écrans ce soir avec le spectacle de lancement.

Bbc

Strictement revenu sur nos écrans pour l’émission de lancement – ​​mais les fans ont senti qu’il manquait quelque chose[/caption]

Getty

Mais les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer une absence flagrante à la télé – il leur manquait tous Oti Mabuse, qui a quitté la série plus tôt cette année.

Et ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre de la perte de leur pro préféré.

“Oti me manque”, a sangloté l’un d’eux.

“Je me souviens qu’Oti Mabuse a quitté #Strictly” a écrit un deuxième, suivi d’un gif de Will Ferrell faisant une crise de colère dans le film Anchorman.

En savoir plus sur strictement le vouloir sur Will Mellor révèle la raison déchirante pour laquelle il s’est inscrit à Strictly

Se référant aux nouveaux professionnels qui ont rejoint le spectacle, un fan a déclaré: “J’échangerais toujours les quatre contre Oti.”

“Je viens de me rappeler qu’Oti est parti”, a ajouté un autre, alors que la réalité les frappait.

Un fan dépourvu a accepté, en disant: “Ce n’est absolument pas pareil sans Oti cependant.”

Oti a confirmé qu’elle quittait la série populaire en février, après sept ans dans la série.





Le joueur de 32 ans faisait partie du spectacle de danse de la BBC depuis 2015 et est le seul professionnel à avoir remporté le concours deux années consécutives.

Oti a écrit sur les réseaux sociaux: « Jamais facile de dire au revoir, j’ai fait partie de l’émission télévisée la plus incroyable, Strictly Come Dancing au cours des sept dernières années et ce fut une période incroyable.

« Soulever deux fois la boule scintillante et vivre le meilleur voyage avec toutes mes célébrités, mais aussi rencontrer et travailler avec la meilleure équipe, équipe, producteurs, célébrités et incroyables danseurs professionnels ! Vous êtes ma famille et je vous adore tous pour toujours. Merci @sarahjamesface@jack.will.g et @jasongilkison d’avoir vraiment cru en moi.

Elle a poursuivi: «Honnêtement, je suis très reconnaissante envers la BBC et je me souviendrai toujours que Strictly et la BBC m’ont amenée au Royaume-Uni – que j’appelle maintenant chez moi et j’ai tellement appris et grandi. – Merci du fond du coeur.

Bbc