Les fans de Strictly Come Dancing bouche bée alors que Shirley Ballas se rend sur la piste de danse hors des ondes

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été hypnotisés après que Shirley Ballas ait partagé une danse secrète hors écran avec Giovanni Pernice.

Le clip enchanteur a vu la reine du latin, 62 ans, s’associer au pro italien, 32 ans, alors qu’ils parcouraient l’emblématique salle de bal de la tour de Blackpool.

Érotème

Shirley Ballas de Strictly Come Dancing a ébloui les fans avec une routine secrète à Blackpool[/caption] Instagram

Shirley, 62 ans, surnommée la reine du latin, s’est rendue à la tour de Blackpool avec le pro du spectacle Giovanni Pernice[/caption]

Strictly Come Dancing était revenu à la maison de la salle de bal pour la première fois en trois ans, suite à la pandémie de coronavirus.

Et Shirley a naturellement savouré l’occasion d’une samba sur la piste de danse spéciale avant le début du tournage de la BBC.

Elle portait un chemisier rose, des leggings et des chaussures de danse à talons alors qu’elle prenait la parole avec Giovanni, qui avait quitté la compétition avec son partenaire Richie Anderson plus tôt dans la saison.

Alors qu’ils parcouraient habilement la piste de danse aux teintes roses, on pouvait voir le personnel se précipiter pour préparer le set.

LIRE LA SUITE SHIRLEY BALLAS S’ASSEOIR! Craig Revel Horwood de Strictly lance une réprimande “brutale” à Shirley Ballas SHIRLEY BALL-NOUS Shirley Ballas a fait la queue pour remplacer Len Goodman dans Dancing With The Stars

Shirley a jailli dans sa légende Twitter: “Hier soir sur le sol de la salle de bal @TheBplTower

“Merci @pernicegiovann1 d’avoir fait de la samba avec moi. J’ai adoré.

Se référant à l’émission de résultats de ce soir – qui a quelque peu été gâchée par la publication du spoiler Strictly – elle a ajouté: « Veuillez vous connecter ce soir à 19h20 @bbcstrictly pour les résultats. Passez un merveilleux dimanche à tous Xx #Strictly #samba #dance.

Les fans n’ont pas tardé à jaillir du clip des coulisses, avec un écrit: “Ces tours !! Je pense que tu devrais danser dans l’émission chaque semaine avec un danseur pro différent x”





Un deuxième a mis: “Oh comme j’aimerais danser avec Giovanni ” comme un troisième a commenté: ” J’aimerais vous voir plus @MOTSI_MABUSE danser sur #strictement s’il vous plaît !!”

Un autre a noté : « Vous êtes la reine du spinning ! Étonnant à quelle vitesse tu fais ça. ”

L’un d’eux a alors conclu : “Wow, vous n’avez certainement pas perdu votre éclat et vos incroyables talents de danseur x”

Le clip étonnant est venu quelques heures après que The Sun ait révélé en exclusivité comment Shirley est pressenti pour remplacer Len Goodman dans la version américaine de l’émission, Dancing with the Stars.

Len, 78 ans, qui était juge en chef sur Strictly jusqu’en 2016, a annoncé cette semaine qu’il démissionnait.

Et des sources ont raconté comment Shirley est dans le cadre pour le remplacer.

L’un d’eux a déclaré hier soir: «La sortie de Len laisse un grand trou dans le panel, mais l’équipe du spectacle pense que Shirley serait un très bon ajout.

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

“Son expérience est inégalée et elle n’a pas caché le fait qu’elle aimerait passer plus de temps avec son fils Mark, qui vit aux États-Unis avec sa femme Brittany.

“Elle pourrait tenir à la fois son travail Strictly et un nouveau rôle dans Dancing with the Stars – comme Len l’a fait pendant des années.”

Instagram

Le duo a exécuté une samba secrète loin des caméras[/caption] Érotème

La juge en chef Shirley a ensuite dirigé le panel alors que Strictly retournait dans la ville du nord pour la première fois en trois ans[/caption] Pennsylvanie

Giovanni a été éliminé plus tôt dans la série Strictly avec son partenaire célèbre Richie Anderson[/caption]