Les fans de Strictly Come Dancing accusent les patrons de « snober » ENCORE la danseuse professionnelle quelques semaines seulement après qu’elle ait raté son partenaire célèbre

Les patrons de la BBC sont accusés d’avoir snobé à nouveau une pro de Strictly Come Dancing quelques semaines seulement après qu’on lui ait refusé un partenaire célèbre.

Nadiya Bychkova a été exclue de la formation Strictly de cette année après que les différences de hauteur avec les autres concurrents ne pouvaient être associées qu’à Bobby Brazier.

Érotème

Nadiya Bychkova n’a pas été jumelée à un concurrent Strictly cette année[/caption] Rex

Un initié de la télévision a affirmé que les patrons de la série pensaient que l’écart d’âge de 14 ans entre les deux hommes était un peu inapproprié et que c’était l’une des raisons pour lesquelles elle était à l’arrière-ban cette saison.

Mais les fans soulignent maintenant que Nadiya aurait été parfaite pour jouer Barbie dans un numéro interprété récemment en guise de danse d’ouverture.

Il y a quelques jours à peine, des professionnels sont montés sur scène vêtus de rose pour exécuter une danse sur le thème de Barbie.

Les téléspectateurs pensent que Nadiya était une candidate parfaite pour Barbie et ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils ne comprenaient pas pourquoi elle n’avait pas été retenue pour le rôle.

Une personne a écrit : « Gorka dans le rôle de Ken et Neil dans le rôle d’Allan étaient parfaits. Mais Nadiya aurait TOTALEMENT dû être Barbie.

Un autre était d’accord : « 100 % ! En regardant l’émission d’hier soir, j’ai dit à mon mari que Nadiya ressemblait tellement à la Barbie de Margot Robbie qu’elle devait sûrement diriger la danse professionnelle. Cela semble étrange qu’elle ne l’ait pas fait, d’autant plus qu’elle est sur le banc cette année.

Un fan était hésitant, expliquant : « Je pensais qu’ils iraient avec Nadiya à cause de sa ressemblance physique, même si je pense que la personnalité de Dianne est beaucoup plus en phase avec la Barbie de Margot Robbie. Cela et aucun autre pro n’aurait pu faire Ken comme Gorka.